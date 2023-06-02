Anneniz, babanız, dedeniz veya hiç bilmediğiniz akrabalar! Ekran açıldı deve yüküyle miras kalmış olabilir hemen sorgulayın

Ekran açıldı deve yüküyle miras kalmış olabilir hemen sorgulayın... Anneniz, babanız, dedeniz veya hiç bilmediğiniz akrabalar- Miras, insanların hayatları boyunca emek vererek biriktirdikleri mülkiyetlerin gelecek nesillere aktarılmasıdır. Özellikle dedelerden, babaannelerden ve anneannelerden kalan miraslar, kişilerin merak ettiği konuların başında gelir. Ancak, miras konusunda bilgi sahibi olmak ve geçmişten kalan mirasınızı öğrenmek için bazı adımları takip etmek gerekmektedir. Mirasınızı öğrenmek ve üzerinize kalan mirasları keşfetmek için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün webtapu.tkgm.gov.tr adresini kullanabilirsiniz.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, mirasçısı olduğunuz taşınmazları öğrenmek için bazı adımların izlenmesi gerektiğini açıkladı. Webtapu.tkgm.gov.tr adresinde yayımlanan açıklamalara göre, aşağıdaki yönergeleri takip edebilirsiniz.

Mirasçısı olduğunuz tapuları öğrenmek için öncelikle webtapu.tkgm.gov.tr adresine girmeniz gerekmektedir. İnternet tarayıcınıza webtapu.tkgm.gov.tr yazarak açılan sayfadan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaranızı kullanarak "Bireysel Giriş" yapabilirsiniz. Alternatif olarak, doğrudan E-devlet portalına giriş yaparak da WebTapu sistemine erişebilirsiniz. Bunun için internet tarayıcınıza giris.turkiye.gov.tr yazarak giriş yapabilirsiniz. Ardından e-Devlet sayfanızdaki arama bölümüne "Web Tapu" yazarak "Web Tapu" sayfasına gidebilirsiniz. Ayrıca, "Kurumlar" bölümünden "T" harfine tıklayarak sıralanan kurumlar arasından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü seçebilirsiniz.

ÜSTÜME KALAN MİRASI NASIL GÖREBİLİRİM?

Mirasınızı görmeniz için izlemeniz gereken adımlar

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, adım adım açıkladığı süreçte şu ifadelere yer verdi:

Daha sonra açılan sayfada "Kimlik Doğrulama Hizmetleri" başlığı altındaki "Web Tapu İşlemleri"ne tıklayarak ilgili uygulamaya ulaşabilirsiniz. WebTapu sayfasına giriş yaptıktan sonra, sayfanın sol üst köşesinde yer alan "Taşınmaz İşlemleri" başlığına tıklayın. Ardından size sunulan alt seçeneklerden "Mirasçısı Olduğum Taşınmazlar"ı seçin.