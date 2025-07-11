Anne babalar dikkat! Çocukları Gözetleyen 5 Yaz Hastalığı

Acıbadem Kartal Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Recep Kavas son günlerde çocuklarda; ateş, ishal, kusma, cilt hastalıkları, böceklenmeleri sonrası akışları veya ilerleyişleri ile kulak ağrısı gibi şikâyetlerin yoğun olarak bildirildiği belirtildi. Mevsimsel özelliklerin bozunma oranlarında görülme oranları artan oranda görülür Alınan basit ilaçlarla kolayca önlenebileceğini ya da azaltılabileceğini vurgulayan Dr. Recep Kavas, çocuklarda yaz aylarında görülme sıklığı artan 5 hastalık anlattı, bu kayıtların karşı basit ama etkili önlemleri açıkladı, önemli uyarılarda ve önerilerde bulundu.

Yaz ishali

NEDENLERİ: Yaz aylarındaki ısı ve nem artışı mikroorganizmaların ve özellikle virüslerin gıdalarında ve durgun sularda daha hızlı üremesine yol açar. Uygun koşullar altında saklanmamış ve iyi yıkanmamış yiyeceklerle virüs-bakteri bulaşması çok daha kolay olur. El hijyeninin yeterince sağlanmaması da hastalığı kolaylaştırıcıdır.

BELİRTİLERİ: Sık ve sulu iyileşmeler, ateş, karın parlaması, çürümeler, sıvı ve elektrolit kaybına bağlı halsizlik ve bitkinlik, bollukta mukus ve bazen kan hekime getirmeden şikayetlerdir. Özellikle Rota ve Adenovirüsler ve Giardia en sık görülen olayların nedenleridir. Yaz ishali, gıda alerjileri ve antibiyotik kullanımına bağlı ishallerle karıştırılabilir.

TEDAVİSİ: Tedavinin nedeni ve etkeni tespit etmek önemlidir. Bebeklik döneminde ilk 6 ay içinde uygulanan Rota aşıları rota ishallerinden korunmada çok etkin bir korunmadır. En önemli tedavi sıvı kaybının önlenmesidir. Bakteriyel sebep yoksa antibiyotik gerekmez. Tedavide gecikme, ciddi su kaybı, elektrolit dengesizliği ağızdan alım azlığı ve kusma tedavisi yatış gerektirebilir.

El-ayak-ağız hastalığı

NEDENLERİ: Hastalığa enterovirüsler (özellikle Coxsackie virüsü) sebep olur. Sıcak ve nemli nemli rahat kesintiler. Yaz aylarında çocukların daha sık dış yaşaması, kreş, parklar, havuz gibi toplu geniş temas riski yüksektir. İstanbul gibi bakanlığın göç alan metropollerde son yıllarda verim oranları.

BELİRTİLERİ: Ateş, boğaz ağrısı, ağız içi aftlar, el ve avuç içinde ve ayak tabanlarında veziküler dinlenmeler, huzursuzluk ve gürültüsüzlük, ağızdan beslenmede ciddi derecede azalma sık görülür. Suçiçeği, değişimleri veya ağız içi pamukçuk ile karıştırılabilir.

TEDAVİSİ: Virüsün belirli bölgeleri yoktur. Destek tedavisi (ateş düşürücüler, sıvı alımı, ağız içi dezenfektanları) uygulanır. Nadiren beyin zarı bölümü bölümü olarak görülebilir. Yüksek ateş ve ağızdan alım, iyi olmayan süt çocukları ve evde hastane yatışı yapılabilir.

Günlük yol haritası

NEDENLERİ: Yaz aralıklarla sık havuz bazen de deniz sonrasında girilen suyun hijyenik olmaması, mayonez ile uzun süreli nemli kalınması, hareket ile artan bakteri miktarı salgını yolu enfeksiyonu (İYE) riski patlaması. Kız çocuklarının anatomik yapısının nedeni ile daha sık görülebilir.

BELİRTİLERİ: renkleri yanarken, sesia sık ve ağrılı çıkma, alanlardaki alt bölümlerde ağrı, ateş, halsizlik, bebeklerde huzursuzluk, renk değişimi, bazen kusmalar oluşabilir. Viral yolla bulaşma ve bebeklerde gaz sancısı ile karıştırılıp, tanı gecikebilir.

TEDAVİSİ: Tam kalp muayenesi ve kültürü ile teşhis konur ve kültüre göre hangi bakteri olduğu ve hangi antibiyotiğe duyarlı olduğu belirlenip tedavi başlar. Tedavide bol sıvı tüketimi ve hijyenin önemi büyüktür. Tedavisiz saklansa da, böbreklerin yoluna dayanıklı, kalıcı hasara uğrayabilir.

Dış kulak yolu enfeksiyonu

NEDENLERİ: Yaz aylarında havuza ve denize giren çocuklarda kulak yolu ve kanalı uzun süre nemli-nemli kalır. Bu nemli ortam, bakteri ve mantar çoğalması için çok uygun hale gelir. Aşırı ve sık yapılan kulak koruma uygulamaları, bilgisayara aktarılırken, ekonomik risk artar.

BELİRTİLERİ: Kulakta belirgin bir şekilde başlayan ağrı (özellikle şiddetica artan), akıntı, tıkanıklık hissi, kulakta akıntı ve bazen ateş hekime getirmekten şikayetler dahildir. Orta kulak iltihaplarına karışabilir. Ancak yüzücü kulağında işitme kaybı daha az ve ağrı daha yüzeyeldir.

TEDAVİSİ: Doktora başvurmak ve iyileşmenin başlaması aksi takdirde sorun çok daha karmaşık bir hale gelebilir. Doktorla kulak damlası ve ağrı kesici ile tedavi başlar. Gerekli görüldüğü takdirde antibiyotik kullanılır. Kulağının kuru yaralanması nedeniyle tedavi edilebilmesi, kulak temizliğinde kulak çekmesi vb. kullanılmaması gerekir.

Güneş çarpması

NEDENLERİ: Yaz aylarında sıcak havalarda uzun süre açık havada kalırlar. Çocuklarda parçaların ısı düzenleme formatının boyutuna göre daha zayıftır. Şapkasız olmak, koruyucu krem kullanılmaması, yetersiz sıvı alımı, kalın giyinme ve açık hava etkinliklerinde uzun süre kalmaması gibi nedenler durumu ağırlaştırır.

BELİRTİLERİ: ACİL servislerde yüksek ateş, başlangıç, mide çözümleri, yoğun halsizlik, bilinç odağılığı ve bazen de bayılma gibi şikayetlerle başvurulur. Viral ülkede ve menenjit gibi acil acillerle karışabilir.

TEDAVİSİ: arızaların serin-gölge ortalamaları, vücut ısısının düşürülmesi ve sıvı tüketimi gerekir. Ciddi ve bozulmayen bir şekilde yatış yapılabilir. Gecikme durumunda beyin hasarı, çoklu organ bakımı görülebilir.