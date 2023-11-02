Advert

ANLAŞMA TAMAM! Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi! Rayo Vallecano maçı öncesi ortaya çıktı

Real Madrid'de Arda Güler gelişmeleri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

ANLAŞMA TAMAM! Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi! Rayo Vallecano maçı öncesi ortaya çıktı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-11-2023 09:41

Bu genç yetenek, Real Madrid'e transfer olduktan sonra sakatlık problemleri yaşamış ve uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Ancak Rayo Vallecano maçında sahada olması bekleniyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler ile görüşerek önemli bir anlaşma sağlamış durumda. Uzun süredir sakatlık sorunlarıyla mücadele eden Arda Güler için Ancelotti'nin aldığı bu karar, Real Madrid taraftarları tarafından olumlu bir şekilde karşılanıyor. Genç oyuncuyla gerçekleştirilen özel bir toplantıda Ancelotti, Arda Güler'i Rayo Vallecano maçında sahaya sürmeyi planladığını açıkladı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, teknik ekip Arda Güler'i ilk maçlarda 20-25 dakika oynatmayı düşünüyor ve bu şekilde genç oyuncunun maç temposuna adapte olmasını sağlamayı amaçlıyor. Carlo Ancelotti'nin, Arda Güler ile yaptığı sohbet sonucunda bu planın üzerinde anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

Ancelotti'nin Arda Güler'e, "Kanıtlayacak bir şeyin yok, senin için öncelik maç ritmini yakalamak olmalı. Üzerinde hiçbir baskı olmamalı." dediği ifade ediliyor. Tecrübeli teknik adamın bu sözleri, genç oyuncunun üzerindeki baskıyı hafifletmeyi amaçlıyor.

Arda Güler'in Real Madrid kariyerindeki önemli bir dönüm noktasına geldiği ve Carlo Ancelotti'nin desteğiyle sahalara geri döneceği belirtiliyor. Bu gelişmeler, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor ve Arda Güler'in geleceği konusundaki beklentileri artırıyor.

Benzer Haberler
Kasım 2023 Chery fiyat listesi kapış kapış sattırır: Chery Tiggo 7, 8 pro ve Omoda 5 güncel fiyatlar açıklandı Kasım 2023 Chery fiyat listesi kapış kapış sattırır: Chery Tiggo 7, 8 pro ve Omoda 5 güncel fiyatlar açıklandı
Merak ediliyordu: Yerli otomobil TOGG fiyat listesi Kasım 2023: TOGG t10x güncel fiyat listesi açıklandı Merak ediliyordu: Yerli otomobil TOGG fiyat listesi Kasım 2023: TOGG t10x güncel fiyat listesi açıklandı
Tesla Kasım ayı fiyat listesi vatandaşları mest etti: Tesla model Y Long Range, Performance güncel fiyat Tesla Kasım ayı fiyat listesi vatandaşları mest etti: Tesla model Y Long Range, Performance güncel fiyat
Herkes bekliyordu: BYD Türkiye fiyat listesi Kasım 2023 geldi: BYD Atto 3 güncel fiyatları şaşırttı Herkes bekliyordu: BYD Türkiye fiyat listesi Kasım 2023 geldi: BYD Atto 3 güncel fiyatları şaşırttı
Kasım 2023 Skoda fiyat listesi: Skoda Kamiq, Karoq, Octavia, Scala, Fabia, Kodiaq ve Superb güncel fiyatlar! 24.000 TL zam! Kasım 2023 Skoda fiyat listesi: Skoda Kamiq, Karoq, Octavia, Scala, Fabia, Kodiaq ve Superb güncel fiyatlar! 24.000 TL zam!
Kasım ayı Toyota Corolla fiyat listesi şaşırttı; İndirim üstüne indirim yapılmış! Kasım ayı Toyota Corolla fiyat listesi şaşırttı; İndirim üstüne indirim yapılmış!
ÇOK OKUNANLAR
Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk
  • 01-11-2023 10:45

Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım
  • 30-10-2023 09:30

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı
  • 30-10-2023 11:42

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı

Simge Sağın kırmızılar içinde! 'Füze at, böyle ölmeyiz'
  • 30-10-2023 17:12

Simge Sağın kırmızılar içinde! 'Füze at, böyle ölmeyiz'

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim
  • 27-10-2023 09:58

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim