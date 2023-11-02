ANLAŞMA TAMAM! Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi! Rayo Vallecano maçı öncesi ortaya çıktı

Bu genç yetenek, Real Madrid'e transfer olduktan sonra sakatlık problemleri yaşamış ve uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Ancak Rayo Vallecano maçında sahada olması bekleniyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler ile görüşerek önemli bir anlaşma sağlamış durumda. Uzun süredir sakatlık sorunlarıyla mücadele eden Arda Güler için Ancelotti'nin aldığı bu karar, Real Madrid taraftarları tarafından olumlu bir şekilde karşılanıyor. Genç oyuncuyla gerçekleştirilen özel bir toplantıda Ancelotti, Arda Güler'i Rayo Vallecano maçında sahaya sürmeyi planladığını açıkladı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, teknik ekip Arda Güler'i ilk maçlarda 20-25 dakika oynatmayı düşünüyor ve bu şekilde genç oyuncunun maç temposuna adapte olmasını sağlamayı amaçlıyor. Carlo Ancelotti'nin, Arda Güler ile yaptığı sohbet sonucunda bu planın üzerinde anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

Ancelotti'nin Arda Güler'e, "Kanıtlayacak bir şeyin yok, senin için öncelik maç ritmini yakalamak olmalı. Üzerinde hiçbir baskı olmamalı." dediği ifade ediliyor. Tecrübeli teknik adamın bu sözleri, genç oyuncunun üzerindeki baskıyı hafifletmeyi amaçlıyor.

Arda Güler'in Real Madrid kariyerindeki önemli bir dönüm noktasına geldiği ve Carlo Ancelotti'nin desteğiyle sahalara geri döneceği belirtiliyor. Bu gelişmeler, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor ve Arda Güler'in geleceği konusundaki beklentileri artırıyor.