Ankara’da moda rüzgarları esmeye devam ediyor

Ankara’da uzun yıllardır devam eden "Sertaç Darcan ile Moda Sohbetleri" tüm hızıyla devam ediyor.Ankara’nın tanınmış Ünlü Stil&Marka Danışmanı Sertaç Darcan’ın hayat verdiği moda söyleşi projesi 7. Yılında yine büyük ilgi gördü.

Avrupa’nın ve Türkiye’nin yakından tanıdığı ünlü moda tasarımcısı Nejla Güvenç bu kez konuk oldu.Platform A by Armoni ev sahipliğinde gerçekleşen moda davetinde ‘’ Sürdürülebilir Moda ‘’ ve ‘’ Doğa – Yeni Nesil Moda ‘’ konuları ele alındı.Davete Ankara’nın tanınmış bir çok ismi katılım sağlarken,ikramlar ve bir çok sürprizlerle davet gü boyu devam etti.