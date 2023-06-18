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Gecce Magazin Haberleri

An itibariyle başladı! 19-20-21-22 ve 23 Haziran'da TC Sonu 6 numara olan kişilere 28.000 TL ödenecek

Son dönemlerde yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle insanların nakit sıkıntıları artmış durumda. Bu durumu hafifletecek çeşitli kampanyalar da devreye sokuluyor.

An itibariyle başladı! 19-20-21-22 ve 23 Haziran'da TC Sonu 6 numara olan kişilere 28.000 TL ödenecek
Yayın Tarihi : 2023-06-18 09:19

19-20-21-22 ve 23 Haziran'da TC Sonu 6 numara olan kişilere 28.000 TL ödenecek! An itibariyle başladı-  Son dönemlerde yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle insanların nakit sıkıntıları artmış durumda. Bu durumu hafifletecek çeşitli kampanyalar da devreye sokuluyor. Bunlardan biri, kimlik numaralarına göre yapılan ödemelerdir. 28.000 TL'ye kadar kredi kampanyası, belirli şartları yerine getirenlere sunuluyor. 36 aylık vade seçeneğiyle bu ödemelerden yararlanmak isteyenlerin kimlik numaralarının son hanesi altı olmalıdır.

Bu kampanyalar, kredi sicili ve notu uygun olan kişilere bankalar aracılığıyla sunulmaktadır. Kampanyadan faydalanmak isteyenler, Denizbank ve Akbank şubelerine başvurarak katılım sağlayabilirler. Üç ay erteleme imkanının da sunulduğu bu kampanya, şartları sağlayan herkes için uygundur. Hak kazananlar ödemelerini hemen alabilirler.

Özellikle nakit kampanyalarıyla bütçenize katkıda bulunmak isterseniz, kredi kampanyalarıyla ilgili kapsamlı bir araştırma sürecini yakından takip etmeniz önemlidir.

An itibariyle başladı! 19-20-21-22 ve 23 Haziran'da TC Sonu 6 numara olan kişilere 28.000 TL ödenecek

YENİ NAKİT KAMPANYASI

Ekonomik zorlukların yaşandığı bugünlerde nakit ihtiyacı birçok insanın ortak sorunudur. İhtiyaç kredisi, bu noktada büyük bir rahatlama sağlar. Nakit temin etmek isteyenler, bankalar aracılığıyla internet veya mobil bankacılık üzerinden de başvuru yapabilirler. Yüksek kredi notuna sahip adayların başvuruları daha kolay kabul edilir. Ödeme alındıktan sonra üç ay geri ödeme yapmadan nakit verileceği duyurusu birçok kişinin dikkatini çekti. Vatandaşlar, bu ihtiyaç kredisini almak için hangi şartları sağlamaları gerektiğini araştırmaya başladılar. Başvurular, kimlik numaralarının son rakamına göre yapılmaktadır. Başvuru onayı alındığında, otuz altı ay vadeli ve üç ay ödeme erteleme imkanıyla avantajlı bir şekilde kampanyadan yararlanılabilir.

NAKİT İHTİYACI OLANLAR

Yapı Kredi Bankası'nın yaptığı açıklama birçok vatandaşı heyecanlandırdı. Doksan günlük ödeme erteleme seçeneği de oldukça önemlidir.

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