Amine Gülşe, 32. Yaşını Ailesiyle Kutladı: Mesut Özil’den Duygusal Paylaşım

Amine Gülşe, 32. yaşını eşinin ve çocuklarının yanında kutladı! 2014 Türkiye Güzeli, özel anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Amine Gülşe'nin Doğum Günü Kutlaması

Amine Gülşe, yeni yaşını eşi Mesut Özil ve çocuklarıyla birlikte mutlu bir şekilde geçirdi. Sosyal medya paylaşımıyla bu özel anları takipçileriyle paylaşan Gülşe, gönderisine "Ömrümüz boyunca tüm doğum günü pastalarını böyle birlikte üfleyelim inşallah aşklarım. Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız" notunu ekledi.

Mesut Özil’in Duygusal Paylaşımı

Mesut Özil de eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı özel bir paylaşımla kutladı. Özil, birlikte çektikleri fotoğrafa "Doğum günün kutlu olsun aşkım, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum" ifadelerini ekledi. Bu duygu dolu mesaj, Amine Gülşe’nin doğum günü kutlamasını daha da özel kıldı.

Ailesiyle Birlikte Mutlu Anlar

Amine Gülşe ve Mesut Özil’in birlikte geçirdiği mutlu anlar, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Eşinin doğum günü kutlamasında ailesiyle birlikte neşeli anlar yaşadığı anlar, hayranlarından büyük ilgi topladı.