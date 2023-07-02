Altında piyasayı karıştıran rakam az önce geldi! Gram altın o tarihte 2.500 TL olacak!

Gram altın o tarihte 2.500 TL olacak! Altında piyasayı karıştıran rakam az önce geldi- Ekonomist Necmettin Batırel, sürekli gündemde olan dolar yorumlarından sonra bu sefer altın için çarpıcı bir rakamı açıklayarak tarih verdi. İddiasına göre, gram altın belirli bir tarihte 2.500 TL olacak!

Altın fiyatlarına yönelik sürekli takip edilen bir isim olan Ekonomist Necmettin Batırel, elinde bir gram bile altını olan yatırımcılara seslenerek gram altının 2.500 TL olacağı tarih hakkında net bir açıklama yaptı.

Yatırımcılar için en güvenli liman olarak kabul edilen altın, sürekli yükselişleriyle dikkat çekiyor. Necmettin Batırel, altın fiyatlarında yükseliş beklentisini sürdürdüğünü ve düşüş olmayacağını belirtti. Üstüne basa basa, gram altının 2.500 TL'ye kadar çıkacağını ifade etti.

Necmettin Batırel, gram altının 2.500 TL olacağı tarihi de açıkladı. Batırel, Fed'in sıkılaştırma politikasının fazla ileri gittiğini ve ekim ayında ons altının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını söyledi. Ons altının önce 1950 dolara, ardından 1988 dolara çıkacağını belirtti. Bu seviyede güç topladıktan sonra 2020, 2050 ve 2070 dolar direnç seviyelerini test edeceğini öngördü.

Batırel, ons altının Ekim ayında 3.000 doları görmesi durumunda gram altının da 2.500 TL'yi aşabileceğini ifade etti.

Batırel, yaptığı açıklamalarda "Altınla yaptığım analiz tamamen şahsi çalışmamdır. Noktaları birleştirdiğim zaman ortaya çıkan sonucu yazdım. Takdir sizindir. Ancak şu bir gerçek ki, tarih boyunca altın yatırımcısına hep kazandıran bir varlık olmuştur" diyerek, açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını vurguladı.

Yatırımcılar, Necmettin Batırel'in öngörülerini ve analizlerini takip ederek altın fiyatlarındaki gelişmelere dair daha fazla bilgi edinirler.

Editörün notu: Burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım kapsamında değildir.