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Altında film sona erdi! Altın dehası Hatice Kolçak gram için roket seviyeyi tarih vererek açıkladı

Altın ve para piyasalarının tanınmış uzmanı Hatice Kolçak, gram altın ile ilgili ilgi çekici bir öngörüde bulundu. Ancak önce piyasalara genel bir bakış atalım.

Altında film sona erdi! Altın dehası Hatice Kolçak gram için roket seviyeyi tarih vererek açıkladı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği genelgeye göre, basılı altınlar minimum 1 gram, maksimum ise 100 gram ağırlığından oluşacak şekilde hazırlanacak. 'Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenler Hakkında Genelge' ile yapılan bu değişiklikle, yarım gram altın üretimi durdurulma kararı alındı.

Basılı altınlar en az 1 gram, en fazla 100 gram; gümüşler en az 50 gram, en fazla 500 gram; platin ve paladyumlar ise en az 2,5 gram, en fazla 250 gram olarak üretilebilecek. Bu gelişmeyi değerlendiren sektör liderleri, yarım gram altının popülerliğinin arttığını ve bu türden altınların üretilmeye devam edilmesi gerektiğini vurguladılar.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Yarım gram altın üretiminin sürdürülmesini destekliyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 1 gramın altındaki altın üretimini sonlandıracağını açıklaması, piyasa dinamiklerinin düzenlenmesi ve kayıt dışı faaliyetlerin önlenebilmesi amacıyla yapılmış bir adımdır. Vatandaşların altına olan ilgisi artmaktadır. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarının yükselmesiyle, yarım gram altına talep artmıştır. Yarım gram altının tekrar üretilmesi için çalışmalar yapacağız" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Altın ithalatına getirilen ek mali yükümlülüklere de değinen Atayık, "Kuyumcu, üretici ve ihracatçı olarak bu ek mali yükümlülükleri görmüştük. Bu bilgilendirmeden sonra altının kilogram başına fiyatı dolar cinsinden 1000 dolar değişim gösterdi. Altın ithalatında kota uygulanırsa, üretici ve ihracatçılar ekonomik zararla karşılaşabilirler" dedi.

Bu arada, Resmi Gazete'de duyurulan Cumhurbaşkanlığı kararı çerçevesinde, bazı mücevher ve kuyum eserlerinin ithalatına yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük getirildi. Ekonomi dünyasının yakından takip ettiği uzman Hatice Kolçak, gram altın ile ilgili çarpıcı tahminlerde bulundu.

Kolçak, "Piyasa, aslında ilk sinyali verdi. Kota sistemi getirilirse, fiziki ve dijital altın arasında fiyat farklılıkları oluşacaktır. Bir kuyumcu arkadaşım altına bugün 80 lira ekstra maliyet bindirildiğini paylaştı. Ek vergiler, fiyatların yükselmesine neden olacaktır. Gram altın iç piyasada kıymetlidir. Doların değer kazanmasıyla bu durum desteklenmektedir. Şu an gram altın alım sürecindedir. Dolayısıyla fırsatlarla dolu bir dönemdeyiz. Eylül ayından sonra bu ivme daha da artacak. Doların yönü Eylül'den itibaren yukarı olacaktır. Eylül'den sonra gerçek hareket başlayacaktır. Doların 35 seviyelerine ulaşması muhtemeldir. Uzun vadeli planları olanlar için gram altın güvence kaynağıdır. Yanında ne bulunmakta? Borsa. Borsada yeni zirveler beklenmektedir" şeklinde konuştu.

Editörün notu: Burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

 

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