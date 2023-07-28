Altın yatırımcılarının aklına yer edecek ciddi uyarı geldi! Yalnızca 2 ay içinde olacak! Tarih ayyuka çıktı!

Yalnızca 2 ay içinde olacak! Tarih ayyuka çıktı! Altın yatırımcılarının aklına yer edecek ciddi uyarı geldi- Ekonomi dünyasının saygın isimlerinden olan Uzman Ekonomist Hatice Kolçak, altın fiyatlarına dair yaptığı kritik yorumlarla dikkatleri üzerine çekti. Kolçak, ekonomi alanında uzun yıllardır edindiği deneyimlerle ve detaylı analizlerle altın piyasasına dair görüşlerini paylaştı. Piyasada altınla ilgili meraklı gözlerini onun açıklamalarına çevirdi.

Kolçak, altın ons fiyatı konusunda küçük bir düşüş beklemiş olsa da gerçekleşmediğini ifade ediyor. Şu anda altın ons fiyatının 1980 dolar seviyesinde olduğunu belirtiyor ve dünkü değerinin 1970 dolar olduğunu hatırlatıyor. Son günlerde yaşanan 10 dolarlık bir artışın büyük bir yükseliş olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguluyor ve altının mevcut seviyesinin makul olduğunu söylüyor.

Uzman Hatice Kolçak, altın yatırımcıları için uzun vadeli beklentilerini de paylaşıyor. Gram altın almak isteyenler için yukarı yönlü beklentilerinin devam ettiğini belirtiyor. Alım yapmayı düşünenlerin pozisyonlarını alarak beklemeye geçmelerini öneriyor. Doların henüz hızlanmadığına dikkat çeken Kolçak, ons altının ise Ağustos ayı boyunca gelecek verilere tepki vereceğini söylüyor. Ons altının güçlü bir konumda olduğunu ve 1950 doların üzerinde kaldığı sürece orta vadeli bir sorun görünmediğini belirtiyor. Ancak, Ağustos ayı içinde 2 bin dolar seviyesine ulaşmayı beklemenin pek mümkün görünmediğini ifade ediyor. Asıl yükselişin, Kolçak'ın öngördüğü gibi, yılın son çeyreğinde gerçekleşebileceği konusunda görüş bildiriyor.

Morgan Stanley'den gelen olumlu tahminlere de değinen Kolçak, Morgan Stanley'in 2024 yılı için altınla ilgili "yeni zirveler oluşturacak" bir tahminde bulunduğunu aktarıyor. Bu tahmin, ons altının dünya çapında bir rekor kırabileceği şeklinde ve bir ilk olarak nitelendiriliyor. Morgan Stanley'nin bu tahmininin arkasında, Federal Rezerv'in (FED) 2024 yılında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı beklentisi yatıyor. Eğer 2023'te faiz artırımları yavaşlarsa, ons altının önünde engellerin kalkacağını ve yeni zirvelere ulaşabileceğini belirtiyor.

Uzman Hatice Kolçak, altın yatırımcılarına acele etmeden biriktirmelerini öneriyor. Her türlü duraklamada, düzeltme seviyelerinde ve hatta düşüş anlarında bile alım fırsatları olacağını dile getiriyor. Yavaş yavaş biriktirmenin ve eldeki altınları muhafaza etmenin daha makul bir strateji olduğunu vurguluyor.

Uzman Hatice Kolçak'ın özgün tahminleri, yatırımcılar için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Dikkatli analizler ve deneyimleriyle ekonomi dünyasını sallayan Kolçak'ın görüşleri, altın yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor.

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