Altın Uzmanı Bombayı Patlattı: Gram Altında 3000 TL Sinyali!

Altın fiyatlarındaki son artışla beraber İslam Memiş'ten önemli açıklamalar geldi. Gram altın bu gidişle 3000 TL'yi görür mü? Fiyat analizi haberimizde...

Altın Uzmanı Bombayı Patlattı: Gram Altında 3000 TL Sinyali!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-12-2023 09:06

Finans analisti İslam Memiş, YouTube kanalında yayınladığı "Gram altın 2.000 lirayı kırdı, yeni hedef neresi?" başlıklı videosunda, 2024 yılı için altın, dolar ve Euro tahminlerini açıkladı. Kendi görüşlerinin yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan Memiş, özellikle altın ve gümüş fiyatlarının 2023 yılındaki performansını değerlendirdi ve önümüzdeki dönem için beklentilerini paylaştı. Memiş, Borsa İstanbul’un son durumu ve yabancı yatırımcıların piyasalara yönelik ilgisine değinerek, borsadaki değer kayıplarının yabancı yatırımcıları cezbetmek için bir fırsat oluşturduğunu belirtti. Özellikle Ocak ayında borsada hızlı bir yükseliş beklentisi içinde olduğunu ve yabancı yatırımcıların piyasaya giriş yapacaklarını ifade etti.

Dolar ve Euro Kaç TL Olacak?

Dolar ve Euro için ise Memiş'in tahminleri şu şekilde oldu: Dolar kurunda bir problem görmediğini, 29 lira 21 kuruş seviyesinde devam eden yükselişlere dikkat çekti. Euro için 2024 yılında 50 liraya ulaşabileceğini ve Euro'nun doları geçebileceğini öngördü.

Gram Altına Dikkat!

Altın piyasasıyla ilgili olarak Memiş, ons altının 2070 dolara kadar yükseldiğini ve rekor tazelediğini, ancak 2070 dolar direncini kıramadığını belirtti. Gram altın için 2024 yılında 2.500, 2.700 ve 3.000 lira seviyelerini hedeflediğini, yatırımcıların miktar odaklı düşünmeleri gerektiğini vurguladı.

Gümüş piyasasına ilişkin tahminlerinde ise, gümüş ons fiyatının 2024 yılında 24.30 dolar seviyesinden 26, 28, 30 ve 32 dolara kadar yükselebileceğini ve gram gümüşün 23 lira seviyesinden 30 liranın üzerine çıkabileceğini ifade etti. Memiş'in bu açıklamaları, özellikle yatırımcılar için önemli bir bilgi kaynağı olarak değerlendirilebilir. Ancak, her zaman olduğu gibi, finansal yatırımların kişisel durumlar ve risk profilleri göz önünde bulundurularak yapılması gerektiğini hatırlatmak ö

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