Altın profesörü İslam Memiş elinde altın olanlara uyarı yaptı! 2600 TL için tarih verildi! Hemen bakın!

Türkiye'de hem yatırım aracı olarak hem de takılarında sıkça kullanılan altın, vatandaşlar için büyük bir öneme sahiptir. Altın fiyatlarının gelecekte nasıl şekilleneceği, birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar, altın piyasasını takip edenler için büyük bir önem taşımaktadır.

Altın piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, YouTube kanalında paylaştığı yeni tahminler ve açıklamaları ile geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Nakit varlığı olan kişiler, uzmana yöneltilen sorular ve verilen tavsiyeler ile yatırımlarını nasıl yönlendirmeleri gerektiği konusunda önemli bilgilere ulaşabiliyorlar. Uzman isim, son videosunda altın fiyatlarına dair önemli tahminlerde bulundu.

Altın Yükselecek mi?

Uzman İslam Memiş, yeni yayınladığı videoda altının gelecekteki seyrine dair önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, "Altın yükselecek mi?" sorusuna şu cevabı verdi: "Kafalarda en çok dönen soru bu. Net bir cevap vermek mümkün olmasa da, döviz tarafını kestirememekle birlikte ons altının yıl sonuna kadar 2150 ve 2250 dirençlerini aşmasını bekliyorum. Burada döviz tarafından bir destek verilmesi halinde gram altın rahatlıkla 2000 lira seviyesinin üzerine çıkabilir. Altındaki yükseliş dalgalı olacak. Uzun vadeli yatırımlarda pozisyonunu koruyanlar kazanacak olsa da, kısa vadeli işlemlerde ters ayakta yakalanma riski var. Her zaman söylediğim gibi altın kesintisiz bir yükseliş göstermeyecek. Evet, yükselecek ama sert düşüşler de yaşanabilir. Bu noktada panik satışları telafisi olmayan pişmanlıklara yol açabilir."

Gelecek Yıl Tahmini

Önümüzdeki yıl için altın beklentilerini paylaşan Memiş, gram altının 2600 TL olabileceğini tahmin ettiğini belirtti. Altın alımı, borcu olanlar ve yatırım yapmayı düşünenler için bu değeri göz önünde bulundurmalarını tavsiye etti.