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Altın Fiyatlarında Sert Düşüş: Yatırımcılar Dikkat!

Bu hafta altın fiyatlarında yaşanan düşüş, yatırımcıların stratejilerini yeniden gözden geçirmelerini gerektiriyor. Ons altın 1950 dolar seviyelerinde seyrederken, gram altın 1788 lira civarında işlem görüyor. Jeopolitik gelişmelerin finans piyasalarına etkisi ve ABD ekonomik politikaları altın fiyatlarındaki dalgalanmalarda belirgin rol oynuyor.

Altın Fiyatlarında Sert Düşüş: Yatırımcılar Dikkat!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-11-2023 11:18

Bu hafta altın fiyatlarında yaşanan düşüş, yatırımcıların stratejilerini yeniden gözden geçirmelerini gerektiriyor. Ons altın 1950 dolar seviyelerinde seyrederken, gram altın 1788 lira civarında işlem görüyor. Jeopolitik gelişmelerin finans piyasalarına etkisi ve ABD ekonomik politikaları altın fiyatlarındaki dalgalanmalarda belirgin rol oynuyor.

Altın Fiyatlarında Sert Düşüş: Yatırımcılar Dikkat!

Altın, son dönemde yatırımcısına hatırı sayılır kazançlar sağlasa da, bu hafta itibarıyla değer kaybetmeye başladı. Özellikle ons altın fiyatlarında gözlenen gerileme, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Küresel Ekonomi ve Altın Fiyatları

Küresel ekonomideki dalgalanmalar, altın fiyatlarını direkt etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Özellikle ABD'nin faiz politikaları, tahvil faizleri ve doların diğer para birimleri karşısındaki güçlü performansı, altın fiyatlarında düşüşe sebep oluyor. Aynı zamanda, dünya genelindeki ekonomik belirsizlikler de altın piyasasını olumsuz yönde etkilemekte.

Altın Fiyatlarındaki Son Durum

Ons altın, 1949 dolar seviyesinden güne başlarken, gün içinde 1947 dolar gibi düşük bir seviyeye kadar geriledi. Yine aynı gün içerisinde 1954 dolarlık zirveyi de gördü. Şu an itibarıyla ons altın, 1950 dolar civarında işlem görüyor. Yurt içi piyasalarda ise, gram altın 1783 liradan güne başlayıp, 1780 lira düşük ve 1792 lira yüksek seviyelerini test ettikten sonra 1788 lira seviyesinde alıcı buluyor.

Jeopolitik Riskler ve Altın

Jeopolitik riskler, altın fiyatları üzerinde her zaman belirleyici bir etkiye sahiptir. İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların etkisiyle, gram altın fiyatları anlık olarak 1630 lira seviyelerinden 1830 lira gibi rekor bir seviyeye yükseldi. Ancak bu zirvenin ardından gram altın fiyatlarında düşüş eğilimi gözlenmeye başladı.

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