Altın fiyatlarında piyasanın içinden geçen gelişme! İslam Memiş ortalığı ayağa kaldırdı! On numara fırsat o tarihte geliyor!

On numara fırsat o tarihte geliyor! Altın fiyatlarında piyasanın içinden geçen gelişme! İslam Memiş ortalığı ayağa kaldırdı- Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaşanan gelişmelere dikkat çekti. İşte Memiş'in açıklamaları:

Ons Altın ve Fed Politikaları

ABD enflasyon verisinin beklentinin üzerinde yükselmesi, Fed'in politikalarında değişikliklere neden olabileceğini işaret ediyor. Fed, faiz artışlarını bekletme eğiliminde olabilir. Memiş'e göre, Fed bu yıl içerisinde artık son bir faiz artışı yapmış olabilir ve yıl sonuna kadar yeni bir artış beklemiyor.

Teknik Analiz ve Altın Fiyatları

ABD enflasyon verisinin etkisiyle ons altın fiyatı yükseldi ve 1.930 dolar seviyesine ulaştı. Ancak ardından bir satış baskısı görüldü. Teknik analizde önemli bir destek seviyesi olan 1.918 doların altında haftalık kapanış yaşanırsa, 1.890 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Memiş, yatırımcıların 1.890-1.960 dolar aralığını takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Altın Fiyatlarının Geleceği ve Hedefler

İslam Memiş, yıl sonuna kadar ons altın fiyatının 2.000 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceğini öngörüyor. Fed'in faiz artışı yapmayacağına dair sinyaller alınması durumunda, altının pozitif yönde destek bulabileceğini ifade etti. Kısa vadede baskı yaşansa da, yıl sonuna kadar 2.000 dolar üzerinde bir seviyeye ulaşılması bekleniyor.

Gram Altın ve Serbest Piyasa Farkı

Serbest piyasalarla ekran fiyatı arasındaki makasın açıldığına dikkat çeken Memiş, gram altının gerçek değerinin serbest piyasada görünen değerden yüksek olduğunu belirtti. Bu farkın 50 TL gibi bir değer taşıdığını ifade etti. Bu durumun yatırımcıların farka alışması gerektiğini gösterdiğini aktardı.

Alım Fırsatları ve Uyarı

İslam Memiş, kısa vadede gram altının 1.700 TL seviyesinin altına düşmesini alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Ancak serbest piyasalarda bu seviyenin şu anki koşullarda zor görünebileceğini belirtiyor. Yıl sonuna doğru 1.770-1.820 TL seviyeleri direnç olarak görünüyor. Elinde altın bulunduranların aceleci davranmamasını, kotadan dolayı makas aralıklarının gündeme gelebileceğini hatırlatıyor.

Altın Fiyatları Güncel Durumu