Altın fiyatlarında 210 gün sonra bir ilk yaşandı! Altın fiyatlarında büyük piyasaların içinden geçen deprem

İsrail ve Filistin arasındaki gerginlik, altın ve dolar fiyatları başta olmak üzere birçok ekonomik göstergeyi etkiliyor. İşte bu küresel gerginliğin piyasalara etkisi:

Altın Fiyatları Yükseliyor

Dünya genelindeki yatırımcılar, belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülen altına yöneliyor. İsrail-Filistin çatışmasının yeniden alevlenmesi, altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Sonuç olarak, altın fiyatları 7 ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu, altın ticaretine yönelik talebin artmasına ve fiyatların yükselmesine neden oluyor.

Doların Durumu

Küresel gerginlikler genellikle Amerikan dolarının değerini artırır. Bunun nedeni, yatırımcıların güvenli bir liman olarak doları tercih etmeleridir. İsrail ve Filistin arasındaki çatışma, doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yol açabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda diğer faktörlerle de etkileşimde bulunabilir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik durumu ve para politikaları, doların değeri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

Akaryakıt Fiyatları

İsrail-Filistin çatışması sadece altın ve doları etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda enerji piyasalarına da yansıyor. Orta Doğu, dünya enerji kaynaklarının büyük bir kısmına ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle bölgedeki çatışmalar, enerji tedarikine ve fiyatlarına etki edebilir. Özellikle petrol ve doğalgaz fiyatları, bu çatışmalardan ciddi şekilde etkilenebilir.

Küresel Ekonomiye Etki

İsrail-Filistin çatışması, küresel ekonomi üzerinde de etkilere sahiptir. Belirsizlik ve gerginlik, yatırımcıların riskten kaçınmalarına neden olur. Bu, finansal piyasaların dalgalanmasına ve dünya genelinde ekonomik belirsizliğin artmasına yol açabilir. Ayrıca, bu tür çatışmaların uzun süre devam etmesi, ticaret akışlarını ve üretimi olumsuz etkileyebilir.

Jeopolitik Riskler

İsrail-Filistin çatışması, jeopolitik risklerin arttığı bir dönemi yansıtır. Bu, uluslararası ilişkilerdeki belirsizlikleri artırabilir ve farklı ülkelerin çatışmaya dahil olma olasılığını gündeme getirebilir. Bu da ekonomik istikrarsızlığı artırabilir.

18 Ekim 2023 tarihinde altın fiyatları aşağıdaki gibidir:

Gram altın alış fiyatı: 1.800,56 TL

Gram altın satış fiyatı: 1.825,63 TL

Çeyrek altın fiyatları:

Yeni çeyrek altın alış fiyatı: 2.941 TL Yeni çeyrek altın satış fiyatı: 2.980 TL

Eski çeyrek altın alış fiyatı: 2.933 TL Eski çeyrek altın satış fiyatı: 2.971 TL

Yarım altın fiyatları:

Yeni yarım altın alış fiyatı: 5.902 TL Yeni yarım altın satış fiyatı: 5.960 TL

Eski yarım altın alış fiyatı: 5,893 TL Eski yarım altın satış fiyatı: 5.951 TL

Tam altın fiyatları:

Yeni tam altın alış fiyatı: 11.766 TL Yeni tam altın satış fiyatı: 11.873 TL

Eski tam altın alış fiyatı: 11.767 TL Eski tam altın satış fiyatı: 11.864 TL

Ata altın fiyatları:

Yeni Ata altın alış fiyatı: 12,083 TL Yeni Ata altın satış fiyatı: 12,182 TL

Eski Ata altın alış fiyatı: 12,083 TL Eski Ata altın satış fiyatı: 12,183 TL

Atabeşli altın fiyatları:

Yeni Atabeşli altın alış fiyatı: 60,211 TL Yeni Atabeşli altın satış fiyatı: 60,798 TL

Eski Atabeşli altın alış fiyatı: 60,117 TL Eski Atabeşli altın satış fiyatı: 60,687 TL

Gremse altın fiyatları:

Yeni gremse altın alış fiyatı: 29,23 TL Yeni gremse altın satış fiyatı: 29.594 TL

Eski gremse altın alış fiyatı: 29,235 TL Eski gremse altın satış fiyatı: 29,498 TL

Lütfen unutmayın ki altın fiyatları piyasada meydana gelen değişikliklere göre sürekli olarak güncellenebilir.