Altın fiyatları yeni yıla bu fiyatla girecek! İslam Memiş ''aldınız aldınız'' dedi

Altın fiyatlarındaki dalgalanma, piyasa uzmanı İslam Memiş'in "Fırsat" başlıklı son analizine konu oluyor. İşte İslam Memiş'in altın hakkındaki görüşleri:

Altın Fiyatları FED'in Etkisi Altında

Altın fiyatları, FED Başkanı Jerome Powell'ın 'şahin' yönlendirmelerinin ardından gerileme eğilimi gösterdi. Bu gelişmenin ardından altın fiyatlarında hızlı bir toparlanma yaşandı, ancak FED belirsizliği piyasalarda devam ediyor.

Gram Altın ve Ons Altın Fiyatları

Bugün gram altın fiyatı, yükselişle başladı ve 1683 lira seviyesinde işlem görüyor. Diğer taraftan ons altın 1925 dolar seviyesini koruyor.

İslam Memiş'ten Altın Fiyatlarına Dair Değerlendirme

Finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, FED'in faiz kararı ve ABD'den gelen kritik veriler sonrası altın piyasasındaki fiyatlamaları ve beklentileri değerlendirdi. İşte Memiş'in analizi:

"Altın fiyatları bu hafta dar bir bant aralığında işlem gördü. FED faiz kararı sonrası ons altın, 1913 dolar seviyesine kadar geriledi, ancak şu an itibariyle 1925 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kısa vadeli olarak ons altın fiyatı için 1910-1950 dolar aralığını takip edeceğim. Orta ve uzun vadeli perspektifte ise 2000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar mümkün gözüküyor.

Altın Fiyatlarının Geleceği

FED'in belirsizliği hala piyasalarda etkisini sürdürüyor. Altın fiyatları için bir yön kırılımı gözlenmiyor. FED, faiz artırımını bu ay pas geçti, ancak gelecekte bir faiz artışı olabileceği yönünde şahin tonlu açıklamalarda bulundu. Bu nedenle, piyasalarda yeni fiyatlamaların ne şekilde olacağı konusunda belirsizlik hakim.

Ancak görünen o ki 2000 dolar üzerinde ataklar gerçekleştirmek isteyen bir ons altın var karşımızda.

Şu anki kısa vadeli baskının altın fiyatları için bir alım fırsatı sunduğunu düşünüyorum. Gram altın için kısa vadeli perspektifte 1700-1720 aralığını izlemeye devam ediyorum. Ekim ayından itibaren gram altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler başlayabilir.

Gram Altın Fiyatının İlerleyişi

Gram altın, 2023 yılını 1800-1880 TL aralığında tamamlayabilir. 2024 yılı için beklentim ise gram altın fiyatının 2500 TL seviyesine ulaşması yönünde. Bu yatay süreç, özellikle altın yatırımcılarına çeşitli fırsatlar sunabilir.

Gram altın fiyatlarına bakarken resmi kur ile çarşı piyasası arasındaki makas aralığını göz önünde bulundurmalısınız. Bu farklılık, yatırımcılar için önemli bir etken olabilir.

Not: Altın fiyatlarındaki dalgalanmaları takip etmek ve finansal uzmanların analizlerini dikkate almak, altın yatırımcıları için önemlidir. Bu süreçte dikkatli ve bilinçli kararlar alarak finansal geleceğinizi güvence altına alabilirsiniz."