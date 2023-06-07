Altın fiyatları ve dolar kuru roket gibi fırladı! İslam Memiş altın ve dolar için tarih verdi! Bu daha bir şey değil! Asıl rekor...

İslam Memiş altın ve dolar için tarih verdi! Bu daha bir şey değil! Asıl rekor... Altın fiyatları ve dolar kuru roket gibi fırladı- Altın piyasasında son dönemde yoğun bir hareketlilik gözleniyor. Vatandaşlar, altına yatırım yapmayı düşünürken piyasaları doğru analiz etme ve uygun zamanlarda alım-satım yapma konusunda önemli kararlar vermek durumunda kalıyor. Gram altın bugün 1400 TL seviyelerine ulaşırken, vatandaşlar alım-satım zamanlamasını merak ediyor. Bu noktada uzmanlardan önemli açıklamalar gelmekte.

Seçim öncesinde gram altın 1500 TL'ye kadar yükselmiş olsa da 14 Mayıs seçimlerinin ardından 1250 TL civarına düşüş yaşamıştı. Ancak hızlı bir şekilde toparlanarak tekrar yükseliş trendine girmiş durumda. Altın için yeni bir rekor beklentisi bulunurken, vatandaşlar doğru zamanı yakalamak adına alım-satım konusunda tereddüt yaşamaktadır. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Hangi zamanlarda alım-satım yapmak gerekmektedir?

Altın fiyatlarında küresel piyasalardaki endişeler etkili olmaktadır. Özellikle ABD ve AB'deki enflasyon durumları bu endişelerin merkezinde yer almaktadır. Faiz artışları doları etkilediği gibi, ons bazlı altın fiyatlarını da etkileyebilmektedir. Döviz kurlarındaki dalgalanmaların da etkisiyle ons altın fiyatları değişirken, gram altın ise güçlü bir duruş sergilemektedir. ONS altın 6 Haziran'da 1963.52 dolar seviyesinde günü tamamlamıştır ve 7 Haziran 2023 sabahına alış için 1963.54 dolar, satış için ise 1963.87 dolar seviyelerinde başlamıştır.

Altın fiyatlarının 2000 TL seviyelerine çıkabileceği tahmin edilmektedir. Dün gram altın 1361.27 TL seviyesinde kapanış yapmıştır. 7 Haziran 2023 sabahında ise gram altın fiyatı 1500 TL'ye yaklaşmaktadır. Bugün alış fiyatı 1441.41 TL iken, satış fiyatı ise 1441.63 TL olarak gösterilmektedir. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın alımı için 1350 TL civarını işaret etmiştir.

Bugün, 7 Haziran 2023 tarihinde altın fiyatları şu şekildedir:

Gram Altın: Alış fiyatı: 1.412,93 lira Satış fiyatı: 1.458,97 lira

Çeyrek Altın: Yeni çeyrek alış fiyatı: 2.299 lira Yeni çeyrek satış fiyatı: 2.389 lira Eski çeyrek alış fiyatı: 2.292 lira Eski çeyrek satış fiyatı: 2.382 lira

Yarım Altın: Yeni yarım alış fiyatı: 4.613 lira Yeni yarım satış fiyatı: 4.779 lira Eski yarım alış fiyatı: 4.570 lira Eski yarım satış fiyatı: 4.749 lira

Tam Altın: Yeni tam alış fiyatı: 9.239 lira Yeni tam satış fiyatı: 9.556 lira Eski tam alış fiyatı: 9.452 lira Eski tam satış fiyatı: 9.745 lira

Ata Altın: Yeni Ata altın alış fiyatı: 9.452 lira Yeni Ata altın satış fiyatı: 9.746 lira Eski Ata altın alış fiyatı: 9.424 lira Eski Ata altın satış fiyatı: 9.746 lira

Atabeşli Altın: Yeni Ata beşli altın alış fiyatı: 45.330 lira Yeni Ata beşli altın satış fiyatı: 49.477 lira Eski Ata beşli altın alış fiyatı: 47.259 lira Eski Ata beşli altın satış fiyatı: 49.474 lira

Gremse Altın: Yeni gremse altın alış fiyatı: 22.991 lira Yeni gremse altın satış fiyatı: 23.890 lira Eski gremse altın alış fiyatı: 22.919 lira Eski gremse altın satış fiyatı: 23.817 lira



Bu bilgiler, 7 Haziran 2023 tarihindeki canlı altın fiyatlarıdır. Altın fiyatları piyasalardaki hareketlere bağlı olarak değişebilir, bu nedenle yatırımcılar güncel verileri takip etmelidir.

Editörün notu: Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.