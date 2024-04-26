Altın Fiyatları: İslam Memiş Yorumu Nedir?

Altın, son dönemde karmaşık ve dalgalı bir seyir izliyor. Jeopolitik gerginlikler, ekonomik belirsizlikler ve merkez bankası kararları gibi faktörler altın fiyatlarında hızlı değişimlere neden oluyor. Bu dalgalanmaların ortasında yatırımcılar için büyük fırsatlar ve riskler yatıyor. Ekonomistler, altın piyasasında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor ve yatırımcılara stratejik öneriler sunuyor.

Altın Piyasasında Son Durum:

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan aşağı-yukarı yönlü kırılmalar, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Jeopolitik riskler nedeniyle altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda tavan yapmış olsa da, bu hafta sert bir düşüş yaşandı. Ekonomist İslam Memiş, altın piyasasındaki tarihi gelişmelere dikkat çekiyor ve mevcut fiyatların yatırımcılara tarihi fırsatlar sunduğunu belirtiyor. Gram altının 200 liranın üzerinde düşüş gösterdiği bu dönemde, altın fiyatlarının orta ve uzun vadeli olarak yükseleceğini öngörüyor.

Yaklaşan Riskler ve Fırsatlar:

1 Mayıs'ta ABD Merkez Bankası'nın Faiz Kararı: Memiş, 1 Mayıs'ta ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının altın fiyatlarını etkileyeceğini belirtiyor. Faiz kararının ardından yatay bir süreç yaşanabileceğini ve ons altın fiyatlarının 2360 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Gram Altının Düşüş ve Yükseliş Trendi: Gram altının 2450 liraya kadar düşebileceğini ancak uzun vadeli yükseliş trendinin devam edeceğini vurguluyor. İran ve İsrail arasındaki gerilimlerin belirsizliği altında, düşüşleri fırsata çevirmek isteyenler için alım yapmanın mantıklı olabileceğini ifade ediyor.

Yatırım Stratejileri ve Öneriler: