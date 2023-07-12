  • 12 TEMMUZ Çarşamba 15:50
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Altın fiyatları esip, gürleyecek! Gram altının 1850 TL olacağı tarih açıklandı! Ons, çeyrek, yarım, tam, bilezik fiyatı patlayacak

Son dakika açıklamasına göre altın fiyatları hakkında dikkat çeken bir tahminde bulunan Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, gram altının 1850 lira seviyesine ulaşacağını belirtti.

Altın fiyatları esip, gürleyecek! Gram altının 1850 TL olacağı tarih açıklandı! Ons, çeyrek, yarım, tam, bilezik fiyatı patlayacak
Yayın Tarihi : 2023-07-12 10:29

Gram altının 1850 TL olacağı tarih açıklandı! Ons, çeyrek, yarım, tam, bilezik fiyatı patlayacak! Altın fiyatları esip, gürleyecek- Son dakika açıklamasına göre altın fiyatları hakkında dikkat çeken bir tahminde bulunan Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, gram altının 1800 lira seviyesine ulaşacağını belirtti. Memiş, bu yükselişin kademeli bir şekilde gerçekleşeceğini ve gram altının dolar kaynaklı artış yaşadığını ifade etti.

İslam Memiş, gram altının hala dolar kuruyla ilişkili olduğunu ve dolar ve ons fiyatlarına bağlı olarak hareket ettiğini vurgulayarak, "Ancak makas aralığına dikkat edilmeli, çünkü bu aralık geri geldi. Ekranlarda 1.615 TL olan gram altın, serbest piyasada 1.635 TL olarak görülüyor. Bu 20-25 TL'lik fark önemlidir. Tahminler 1.550-1.650 TL aralığında geçerlidir. Ben senenin sonuna kadar 1.700-1.800 TL aralığını bekliyorum. Düşüşler, alım fırsatı olabilir, ancak maliyeti düşürmek için parite işlemlerine başvurulmalıdır. Bu hafta belirli bir bant aralığı geçerli olacak. Çarşamba ve Perşembe günleri bir dalgalanma yaşanabilir, ancak sert bir kırılma beklemiyorum" şeklinde konuştu.

Güncel piyasa bilgilerine göre gram altın şu anda 1.628 lira seviyesinde seyretmektedir. Çeyrek altın ise 2.662 TL fiyatından işlem görmektedir. Diğer altın fiyatları ise şu şekildedir:

  • ALTIN/ONS: 1.932,55 dolar
  • ALTIN/GR SPOT: 1.628,21 TL
  • CUMHURİYET ALTINI: 10.616 TL
  • ZİYNET ALTINI: 10.615,92 TL
  • GRAM ALTIN: 1.638,94 TL
  • ÇEYREK ALTIN: 2.662,12 TL
  • YARIM ALTIN: 5.324,24 TL
  • ATA ALTIN: 11.040,15 TL
  • 14 AYAR BİLEZİK GRAMI: 1.077,31 TL
  • 22 AYAR BİLEZİK GRAMI: 1.571,99 TL
  • GREMSE ALTIN: 26.683,00 TL
  • ALTIN/ONS TL: 50.660 TL

İslam Memiş'in tahminleri ve piyasalardaki güncel fiyatlar, altın yatırımcıları ve takipçileri için önemli bir bilgi kaynağı olmaktadır. Altın fiyatlarındaki değişimleri takip etmek ve uzmanların tahminlerini gözlemlemek, yatırım kararları vermede önemli bir rol oynamaktadır.

Benzer Haberler
Son dakika... Herkes isyan etmişti! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli maaşlarına bir ek zam daha geliyor! Son dakika... Herkes isyan etmişti! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli maaşlarına bir ek zam daha geliyor!
Sıfır araba fiyatlarında deprem! En ucuzu 654 bin 740 lira oldu! Hyundai, Toyota Corolla, Fiat Egea, Honda Civic, VW, Citroen, Renault fiyat listesi 2023 Sıfır araba fiyatlarında deprem! En ucuzu 654 bin 740 lira oldu! Hyundai, Toyota Corolla, Fiat Egea, Honda Civic, VW, Citroen, Renault fiyat listesi 2023
2. el araçlar sudan ucuza satılıyor! Galericiler isyanda! Devlet kurumları Opel, Peugeot, Dacia, Renault, BMW, Audi'leri satışa çıkardı! 2. el araçlar sudan ucuza satılıyor! Galericiler isyanda! Devlet kurumları Opel, Peugeot, Dacia, Renault, BMW, Audi'leri satışa çıkardı!
Yarın 8’den sonra! Ziraat, Vakıf, Garanti, Finans ve Denizbank hesaplarınıza 49.500 TL ödeme gönderecekler!  Yarın 8’den sonra! Ziraat, Vakıf, Garanti, Finans ve Denizbank hesaplarınıza 49.500 TL ödeme gönderecekler! 
Piyasayı hallaç pamuğu gibi atacak! Gram altın o tarihte 2650 TL olacak! Piyasayı hallaç pamuğu gibi atacak! Gram altın o tarihte 2650 TL olacak!
Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank az önce sevinçten takla attıracak haberi duyurdu! 3 gün boyunca düşük faizli nakit ödemesi var Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank az önce sevinçten takla attıracak haberi duyurdu! 3 gün boyunca düşük faizli nakit ödemesi var
ÇOK OKUNANLAR
Chery fiyat listesi vatandaşları mest etti! Omada5, Tiggo7 Pro, Tiggo8 Pro fiyatları zamlandı ama diğerlerinden ucuz!
  • 10-07-2023 13:40

Chery fiyat listesi vatandaşları mest etti! Omada5, Tiggo7 Pro, Tiggo8 Pro fiyatları zamlandı ama diğerlerinden ucuz!

Aşk bitti mi? Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'nu sildi
  • 12-07-2023 09:48

Aşk bitti mi? Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'nu sildi

Renault piyasayı ters düz edecek! 365.000 TL'lik modelini getirdi! Kapış kapış satılacak!
  • 11-07-2023 12:30

Renault piyasayı ters düz edecek! 365.000 TL'lik modelini getirdi! Kapış kapış satılacak!

Ebru Şahin'den makyajsız tatil paylaşımı
  • 11-07-2023 18:35

Ebru Şahin'den makyajsız tatil paylaşımı

12-13-14-15 Temmuz günleri 19.500 bin TL ödeme alacaksınız: Kimlik numaranız ile sorgulama yapın
  • 11-07-2023 18:54

12-13-14-15 Temmuz günleri 19.500 bin TL ödeme alacaksınız: Kimlik numaranız ile sorgulama yapın