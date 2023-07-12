Altın fiyatları esip, gürleyecek! Gram altının 1850 TL olacağı tarih açıklandı! Ons, çeyrek, yarım, tam, bilezik fiyatı patlayacak

Gram altının 1850 TL olacağı tarih açıklandı! Ons, çeyrek, yarım, tam, bilezik fiyatı patlayacak! Altın fiyatları esip, gürleyecek- Son dakika açıklamasına göre altın fiyatları hakkında dikkat çeken bir tahminde bulunan Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, gram altının 1800 lira seviyesine ulaşacağını belirtti. Memiş, bu yükselişin kademeli bir şekilde gerçekleşeceğini ve gram altının dolar kaynaklı artış yaşadığını ifade etti.

İslam Memiş, gram altının hala dolar kuruyla ilişkili olduğunu ve dolar ve ons fiyatlarına bağlı olarak hareket ettiğini vurgulayarak, "Ancak makas aralığına dikkat edilmeli, çünkü bu aralık geri geldi. Ekranlarda 1.615 TL olan gram altın, serbest piyasada 1.635 TL olarak görülüyor. Bu 20-25 TL'lik fark önemlidir. Tahminler 1.550-1.650 TL aralığında geçerlidir. Ben senenin sonuna kadar 1.700-1.800 TL aralığını bekliyorum. Düşüşler, alım fırsatı olabilir, ancak maliyeti düşürmek için parite işlemlerine başvurulmalıdır. Bu hafta belirli bir bant aralığı geçerli olacak. Çarşamba ve Perşembe günleri bir dalgalanma yaşanabilir, ancak sert bir kırılma beklemiyorum" şeklinde konuştu.

Güncel piyasa bilgilerine göre gram altın şu anda 1.628 lira seviyesinde seyretmektedir. Çeyrek altın ise 2.662 TL fiyatından işlem görmektedir. Diğer altın fiyatları ise şu şekildedir:

ALTIN/ONS: 1.932,55 dolar

ALTIN/GR SPOT: 1.628,21 TL

CUMHURİYET ALTINI: 10.616 TL

ZİYNET ALTINI: 10.615,92 TL

GRAM ALTIN: 1.638,94 TL

ÇEYREK ALTIN: 2.662,12 TL

YARIM ALTIN: 5.324,24 TL

ATA ALTIN: 11.040,15 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI: 1.077,31 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI: 1.571,99 TL

GREMSE ALTIN: 26.683,00 TL

ALTIN/ONS TL: 50.660 TL

İslam Memiş'in tahminleri ve piyasalardaki güncel fiyatlar, altın yatırımcıları ve takipçileri için önemli bir bilgi kaynağı olmaktadır. Altın fiyatlarındaki değişimleri takip etmek ve uzmanların tahminlerini gözlemlemek, yatırım kararları vermede önemli bir rol oynamaktadır.