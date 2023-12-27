Altın Fiyatları En Çok Yatırımcıyı Sevindirdi! 27 Aralık Gram ve Çeyrek Altın Fiyat Listesi

Altındaki artışla birlikte uzmanlar gram ve çeyrek altına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. 27 Aralık Çarşamba gününde güncel fiyat listesi yazımızda.

Altın Fiyatları En Çok Yatırımcıyı Sevindirdi! 27 Aralık Gram ve Çeyrek Altın Fiyat Listesi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-12-2023 13:17

Altın fiyatları, yatırımcılar için her zaman önemli bir gösterge olmuştur ve son dönemdeki dalgalanmalar, piyasaların dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle son zamanlarda yaşanan düşüşler, altın yatırımcılarını endişelendirirken, uzmanlar düşüşün alım fırsatı olabileceğini belirtmişlerdi. 26 Aralık 2023 Salı günü itibarıyla, altın fiyatları yeni bir rekor seviyeye ulaşarak yatırımcılar için önemli bir dönüm noktası oluşturdu.

27 Aralık Altın Fiyat Listesi

  • Gram Altın: 1.946 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
  • Çeyrek Altın: 3.190 TL'den satışa sunuluyor.
  • Cumhuriyet Altını: 13.010 TL'den alıcı buluyor.

Altın Fiyatlarında Son Durum

Geçtiğimiz günlerde ons fiyatındaki azalışa paralel olarak değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,27 düşüşle 1.924 TL'den tamamlamıştı. Ancak yeni güne yükselişle başlayan altın, saat 11.05 itibarıyla 1.946 TL seviyesinde işlem görmeye başladı. Bu yükseliş, yatırımcılar için olumlu bir haber olarak değerlendirildi.  Dün günü 2.053 dolar seviyesinde tamamlayan altının ons fiyatı, yüzde 0,5'lik bir yükselişle 2.060 dolar seviyesine çıktı. Analistler, altının ons fiyatında 2.070 ve 2.065 dolar seviyelerinin direnç, 2.030 ve 2.020 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiyorlar.

Yurt içi veri gündeminin sakin olduğu bugünlerde, yatırımcıların ve analistlerin gözü, yurt dışı piyasalardaki gelişmelerde olacak. ABD'deki ekonomik göstergeler, altın fiyatlarının geleceği üzerinde etkili olabilir. Altın fiyatlarının bu yeni rekor seviyesi, hem yatırımcılar hem de ekonomik analistler için önemli bir gösterge niteliğinde. Altın fiyatlarının gelecekteki seyri, küresel ekonomik koşullar ve piyasa dinamikleri ile yakından ilişkili olmaya devam edecek. Yatırımcılar, bu dalgalanmaları dikkatle takip etmeli ve piyasa analizlerini buna göre şekillendirmelidir.

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