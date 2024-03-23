Altın Fiyatları Düşüş Trendinde: İşte Nedenleri ve Beklentiler

Altın Fiyatları Düşüş Trendinde: İşte Nedenleri ve Beklentiler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-03-2024 13:15

Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan düşüşler, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Cuma günü 2.236 TL'ye kadar gerileyen gram altın, bugün de düşüşünü sürdürerek 2.225 TL seviyesine geriledi. Peki, bu düşüşün nedenleri nelerdir ve altın fiyatlarının geleceği nasıl şekillenebilir?

Altın fiyatlarındaki düşüşün temel nedenlerinden biri, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından faiz oranlarının artırılmasıdır. Faiz oranlarının yükselmesi, alternatif yatırım araçlarının cazibesini artırırken, altının talebini azaltmaktadır. Özellikle doların güçlenmesi, altının fiyatlarını aşağı yönlü etkileyen bir faktör olarak öne çıkmaktadır.

Dolar kuru karşısında TL'nin değer kaybetmesi, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebilir gibi görünse de, faiz artışlarının etkisi daha baskın gelmektedir. Bu durum, altın fiyatlarında yaşanan düşüşü tetikleyen önemli bir faktördür.

Çeyrek altın ise son zamanlarda yatay bir seyir izlemektedir. Cuma günü 3.656 TL'den işlem gören çeyrek altın, şu anda 3.560 TL seviyesindedir. Bu durum, altın piyasasında farklı segmentlerde farklı trendlerin yaşandığını göstermektedir.

Altın fiyatlarının geleceği ise global ekonomik gelişmelere ve faiz oranlarına bağlı olacaktır. Uzmanlar, kısa vadede altın fiyatlarının yatay bir seyir izleyebileceğini öngörmektedir. Ancak faiz oranlarında ve dolar kurunda yaşanacak dalgalanmaların, altın fiyatlarını etkileyeceği belirtilmektedir.

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