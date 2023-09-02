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Altın fiyatları babalara geldi! Bu fiyatı göreceksiniz! Vatandaşar kuyumcuya koşacak

Ekonomik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları tekrar yükselişe geçti. Doların istikrarlı seyrine rağmen, ons altın fiyatı 1945 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın ise yüzde 0,20 artışla 1670 liradan alıcı buluyor. Bugünkü güncel altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Altın fiyatları babalara geldi! Bu fiyatı göreceksiniz! Vatandaşar kuyumcuya koşacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-09-2023 21:23

Küresel piyasalarda doların diğer para birimleri karşısında yatay seyretmesi, altın fiyatlarının yükselmesine katkı sağlıyor. Bu durum, altın yatırımcılarının doların seyrini yakından izlemeye devam edeceğini gösteriyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, geçtiğimiz hafta ons altının 1914 dolar seviyesinden kapanmasının güçlü bir işaret olduğunu vurguladı. Doların değer kazanmasına rağmen ons altının 1900 doların üzerinde kapanmış olması, önümüzdeki 2-3 hafta içinde ons altının 2000 doların üzerine çıkma olasılığını artırıyor. Bu nedenle, altın sahiplerinin beklemeye devam etmeleri gerekebilir.

Dolar/TL kurlarında da yükseliş gözlendiği ve bankalararası piyasada dolar/TL'nin 26,71, Euro/TL'nin ise 28,96 seviyelerinde işlem gördüğü haberlere yansıdı. ABD ekonomisine dair bazı veriler, ekonomik aktivitenin yavaşladığını gösterirken, Fed'in faiz oranlarını sabit tutma ihtimali güçleniyor.

Altın fiyatlarındaki yükseliş ve doların seyri, piyasaları etkilemeye devam ediyor. Özellikle tarım dışı istihdam gibi önemli verilerin açıklanması, piyasaların yönünü belirlemede etkili olabilir.

3 Eylül 2023 itibarıyla altın fiyatları şu şekildedir:

  • Gram Altın Alış: 1.668 TL, Satış: 1.669 TL
  • Çeyrek Altın Alış: 2.756 TL, Satış: 2.807 TL
  • Yarım Altın Alış: 5.526 TL, Satış: 5.610 TL
  • Tam Altın Alış: 11.028 TL, Satış: 11.177 TL
  • Cumhuriyet Altın Alış: 11.187 TL, Satış: 11.356 TL
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