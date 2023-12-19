Altın Fiyat Listesi Belli Oldu: Gram, Çeyrek, Cumhuriyet ve 22 Ayar Altın Fiyatları...

2023 yılının son aylarında, altın yatırımcıları piyasalardaki dalgalanmaları yakından izlemeye devam ediyor. Bu süreçte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları, özellikle yatırımcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Memiş, 2024 yılı için altın piyasasına dair tahminlerini ve piyasa değerlendirmelerini paylaştı.

İslam Memiş, kendi YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda, Borsa İstanbul'daki hareketlilik üzerine yorumlarını dile getirdi. Memiş, "Borsa İstanbul'da 7800 puanlık seviyenin altına inilse bile, 8000 puanın üzerine tekrar çıkılmasını bekliyorum. Kısa vadeli yatırımlar için zorlayıcı bir dönem olsa da, orta ve uzun vadede kazançların süreceğini düşünüyorum. 2024'ün ilk çeyreğinde yabancı yatırımcıların piyasaya dönmesiyle hem dolar hem TL bazında borsanın olumlu bir seyir izleyeceğini tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.

Memiş ayrıca, döviz piyasası üzerine de değerlendirmelerde bulundu. "Dolar kuru 29 TL üzerinde istikrar kazandı. Yükselişlerin devamını bekliyoruz. Dolar endeksinin toparlanması pariteyi destekleyebilir. Dolar sahiplerine, euro'ya geçiş için son fırsatlar olduğunu ve euro'nun daha yüksek getiri sağlayabileceğini belirttim" dedi.

İslam Memiş'ten Altın Fiyat Tahminleri!

2024 yılı altın fiyatları hakkında ise Memiş, "Ons altın şu anda 2022 dolar seviyesinde seyrediyor. Bu hafta 1995 dolar seviyesine gerileyebilir. Yukarıda ise 2060 dolar direnci bulunuyor. 2024'te ise ons altın için 2000 dolar seviyesinin dip, 2350 dolar seviyesinin ise izlenmesi gereken bir hedef olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Gram altın için ise Memiş, "Gram altın şu an 1950 - 1958 lira aralığında. 1940 - 1970 lira aralığını takip edeceğim. 2000 lira altındaki rakamların kalıcı olmayacağını, yılın ilk çeyreğinde 2150 lira, devamında 2250 lira, yıl ortasında 2500 lira ve yılın üçüncü çeyreğinde 2700 lira seviyelerini bekliyorum" şeklinde konuştu. Bu tahminler, altın yatırımcıları için önemli bir yol gösterici olabilir.