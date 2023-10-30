Altın dehası Selçuk Geçer 1 gün sonrasını işaret edip uyardı: O seviyeyi görecek...

Özellikle Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı sonrası altın fiyatlarında yaşanan yükseliş, vatandaşlar arasında büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Gram altın 1.817 TL'ye kadar yükselirken, çeyrek altın fiyatı da 2.991 liraya kadar çıktı. Bu durum, vatandaşların "Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?" sorusunu sıkça gündeme getiriyor.

Ünlü Ekonomist Selçuk Geçer'den Kritik Uyarı

Altın fiyatlarıyla ilgili flaş gelişmeler yaşanırken, ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den kritik bir uyarı geldi. Geçer, altın piyasasındaki hareketliliği değerlendirdi. Özellikle Mart ayından bu yana görülen ons altın fiyatlarının gerilemesine dikkat çekti. Altın fiyatlarının gerilemesinin yatırımcılarda endişeye yol açtığını ifade etti.

Yatırımcıları Endişelendiren Düşüş

Selçuk Geçer, altın fiyatlarında yaşanan düşüşün geçici bir süre yaşanabileceğini belirtti. Ancak bu düşüşün kalıcı olmayacağını ve gelecek haftalarda altın fiyatlarında bir yükseliş beklendiğini açıkladı. Geçer, ABD Merkez Bankası'nın sıkı para politikaları ve faiz artırımlarının altın fiyatlarında yükselişe neden olacağını ifade etti.

Tarih Verip Uyardı: ABD Tarım Dışı İstihdam Rakamları

Ünlü ekonomist, ABD tarım dışı istihdam rakamlarının açıklanacağı tarihe dikkat çekerek yatırımcıları uyardı. Geçer, yeni verilerin açıklanmasından önce alınacak pozisyonların riskli olabileceğini vurguladı. Ancak bu verilerin paylaşılmasının ardından altın fiyatlarında bir yükseliş beklendiğini belirtti.

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve geleceğe yönelik beklentiler, yatırımcılar için büyük bir öneme sahip. Selçuk Geçer'in uyarıları, altın piyasasında gelecek haftalarda neler olabileceği konusunda önemli ipuçları sunuyor.

Editörün notu: Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.

