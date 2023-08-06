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Altın birikimi olanlar, parasını komple altına yatıracak olanlara bomba uyarı! O tarihte altın büyük düşecek!

Altın fiyatları, ABD enflasyon verileri ve Fed'in politikalarına göre dalgalanıyor. Uzmanların tahminlerine göre, yıl sonuna kadar ons altın 2.000 dolar seviyesinin üzerine çıkabilir.

Altın birikimi olanlar, parasını komple altına yatıracak olanlara bomba uyarı! O tarihte altın büyük düşecek!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

O tarihte altın büyük düşecek! Altın birikimi olanlar, parasını komple altına yatıracak olanlara bomba uyarı- Altın fiyatları, son zamanlarda vatandaşlar tarafından yakın takip ediliyor. Özellikle ABD'den gelen enflasyon rakamlarının etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor. Bu dalgalanmaların ortasında, yatırımcılar için yeni alım fırsatları doğuyor. İşte altın piyasasında yaşanan son gelişmeler ve uzmanların tahminleri.

Gram Altın Rekor Kırdı: Ons Altın Hareketliliği Alım Fırsatı Getirdi

Altın piyasasının önde gelen uzmanlarından İslam Memiş, beklediği alım seviyelerini açıkladı. ABD enflasyon verileri ile dalgalanan altın fiyatları, yatırımcıların yakından takip ettiği bir konu haline geldi. İslam Memiş, altın kahini olarak bilinir ve bu kez "Alım fırsatı geldi" dedi, beklediği seviyeleri duyurdu.

Altın Kahininden Önemli Tüyo: Enflasyon ve Altın Fiyatları

ABD'den gelen enflasyon verileri, altın fiyatlarını hareketlendirdi. 12 ayın ardından ilk kez ABD'de enflasyon arttı ve altın fiyatlarına ardı ardına tepki atakları geldi. Piyasalar hala hareketli bir seyir izlerken yatırımcılar, "Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?" gibi sorularla karşı karşıya.

Uzman Yorumlarına Göre Ons Altının Durumu

Uzmanlara göre, ons altın tarafında ABD enflasyon verisinin piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesi, Fed'in politikalarında değişikliğe neden olabilir. Fed, faiz artışlarını bir süre daha erteleyebilir. Bazı uzmanlara göre Fed, son faiz artırımını gerçekleştirmiş olabilir ve yıl sonuna kadar yeni bir faiz artışı beklemiyorlar.

Tahminlere Göre Altın Seviyeleri

ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından ons altın, yükseliş gösterdi ve 1.930 dolar seviyesine kadar çıktı. Ancak bu yükselişin ardından bir satış dalgası geldi. Şu an için kritik destek seviyesi 1.918 dolar olarak görünüyor. Eğer ons altın, 1.918 dolar seviyesinin altında haftalık kapanış yaparsa, 1.890 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Yatırımcıların, 1.890-1.960 dolar aralığını takip etmeleri öneriliyor. Uzman tahminlerine göre, yıl sonuna kadar ons altın 2.000 dolar seviyesinin üzerine çıkabilir. Hatta 2.080-2.150 dolar bandı da mümkün gözüküyor. Bu durum, Fed'in faiz artırmama sinyali vermesi durumunda daha da olumlu bir destek görebilir. Kısa vadede baskı altında kalan altın, uzun vadede 2.000 dolar seviyesinin üzerinde yılı tamamlayabilir.

Gram Altının Durumu ve Uzman Yorumları

Serbest piyasalar ile ekran fiyatları arasındaki makasın açılması devam ediyor. Gram altın, görünen değerine göre serbest piyasalarda daha yüksek seviyelerde işlem görüyor. Bu farkın yatırımcılar tarafından dikkate alınması gerekiyor. Ekran fiyatları ile serbest piyasa fiyatları arasında oluşan 50 TL'lik fark, kotadan kaynaklanan talep artışını da destekleyebilir. Bu nedenle gram altın, genellikle serbest piyasalarda daha yüksek değerlere sahip oluyor.

Editörün notu: Burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım kapsamında değildir. 

 

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