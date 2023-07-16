Altın alanlar, satanlar büyük uyarı geldi! İslam Memiş gram altınını satmak isteyenlere tarih verdi

İslam Memiş gram altınını satmak isteyenlere tarih verdi! Altın alanlar, satanlar büyük uyarı geldi- Altın ve para piyasalarının uzmanı İslam Memiş, TV100'deki yazısında yılın ikinci yarısı için dolar, borsa, euro, gram altın, ons altın ve bitcoin gibi yatırım araçlarıyla ilgili öngörülerini paylaştı.

Memiş, ABD'nin haziran ayı tüketici enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesiyle doların uluslararası piyasalarda değer kaybettiğini belirtti. Dolar endeksinin psikolojik destek seviyesinin altına sarktığını ve kısa vadede tepki alımının görülebileceğini ifade etti. İkinci yarı için doların 92-102 dolar aralığında işlem görebileceğini öngördü.

Euro/usd paritesinde ise belirlediği hedeflerin gerçekleştiğini ve 1,15 seviyesinin test edildiğinde yeniden yoruma ihtiyaç olduğunu söyledi.

Gram altın konusunda dolar/TL kurunun etkili olduğunu belirten Memiş, düşüşlerin alım fırsatı olarak kalacağını ve ikinci yarı için bin 770-bin 800 lira seviyelerini hedeflediğini ifade etti.

Ons altında ise bin 920 dolar destek seviyesinin takip edilmesi gerektiğini ve ikinci yarı için 2.150-2.250-2.300 dolar seviyelerini hedeflediğini söyledi.

Bitcoin konusunda ise enflasyon fiyatlaması yapmayan tek araç olduğunu belirten Memiş, 30-35 bin dolar aralığının devam edebileceğini ve ikinci yarıda bu aralığın takip edilmesi gerektiğini belirtti.

İslam Memiş yılın ikinci yarısı için dolar karşısında değerlenme sürecinde olan tüm yatırım araçlarının olduğunu ifade etti.

Önemli not: Bu öngörüler kişisel bir görüş niteliği taşımaktadır. Yatırım kararları alırken farklı kaynaklardan bilgi ve analizleri değerlendirmek önemlidir.