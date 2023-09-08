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Altın alanlar, biriktirenler yatırım yapanlar aman dikkat! Gram altının 2.100 TL olacağı tarih açıklandı

2023 yılına girerken altın fiyatlarının ani bir şekilde yükselmesi, yatırımcıların ve vatandaşların dikkatini çekti. Peki, önümüzdeki süreçte altın fiyatları nasıl ilerleyecek? Bu konudaki merakları gidermek için stratejist ve yatırım uzmanı Tuna Kaya'dan önemli açıklamalar geldi.

Altın alanlar, biriktirenler yatırım yapanlar aman dikkat! Gram altının 2.100 TL olacağı tarih açıklandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-09-2023 09:51

Gram altının 2.100 TL olacağı tarih açıklandı! Altın alanlar, biriktirenler yatırım yapanlar aman dikkat-  Gram altın son dönemde yükselişe geçti ve birçok kişi altının geleceği hakkında tahminlerde bulunmaya başladı. Tuna Kaya, altın piyasasının geleceği hakkında önemli ipuçları verdi. Ancak yatırımcılara önemli tavsiyelerde de bulundu.

Öncelikle Tuna Kaya, altının 1900 seviyelerine kadar gerileyebileceğini belirtti. Ancak uzun vadeli yatırımcıların ellerindeki altınları satmamalarını önerdi. Nakit tutan yatırımcıların ise altın fiyatları 1900 dolar civarına geldiğinde tekrar alım yapabileceklerini ifade etti. Ayrıca, 1934 seviyesinin direnç bölgesi olduğunu da vurguladı.

Altının yükseleceği tarih konusunda da önemli bir tarih belirtildi. Tuna Kaya'ya göre, Eylül ortalarına doğru hem ons altındaki yükseliş hem de Dolar/TL kuru, gram altını 1900 TL seviyesine taşıyacak. Bu nedenle Eylül ayının ortaları altın yatırımcıları için önemli bir dönem olabilir.

Ancak altınla ilgili konuşurken gümüşü unutmamak gerekiyor. Gümüş fiyatları da yatırımcılar arasında merak konusu oldu. Tuna Kaya'ya göre, gümüşün direnç seviyesi 21.85. Ayrıca, Eylül ayının sonlarına doğru gümüşte 25 TL seviyesine yükseliş bekleniyor. Bu, gümüş yatırımcıları için de umut verici bir öngörüdür.

Tabii ki, altın ve gümüş gibi değerli metallerin fiyatları birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle yatırım yapmadan önce piyasa koşullarını ve uzmanların görüşlerini dikkate almak önemlidir.

Son olarak, güncel altın fiyatları da birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte güncel altın fiyatları:

Gram Altın:

Alış: 1.656,70 TL
Satış: 1.656,87 TL
Çeyrek Altın:

Alış: 2.750,00 TL
Satış: 2.785,00 TL
Altın ONS:

Alış: 1.920,94 TL
Satış: 1.921,17 TL
Yarım Altın:

Alış: 5.519,00 TL
Satış: 5.573,00 TL
Cumhuriyet Altını:

Alış: 11.005,00 TL
Satış: 11.103,00 TL

Editörün notu: Burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım kapsamında değildir. 

 

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