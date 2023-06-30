  • 30 HAZİRAN Cuma 15:27
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Altın alacaklar, satacaklar kulak verin! İslam Memiş açtı ağzını yumdu gözünü! Lokum gibi rakam verdi! Hataya sakın düşmeyin

Gündemi sarsan uzman ekonomist, gram altın hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Altın alacaklar, satacaklar kulak verin! İslam Memiş açtı ağzını yumdu gözünü! Lokum gibi rakam verdi! Hataya sakın düşmeyin
Yayın Tarihi : 2023-06-30 10:56

İslam Memiş açtı ağzını yumdu gözünü! Lokum gibi rakam verdi! Hataya sakın düşmeyin! Altın alacaklar, satacaklar kulak verin- Gündemi sarsan uzman ekonomist, gram altın hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Merkez bankalarının sıkılaşan tutumu ve yükselen faiz kararları, ons altın fiyatlarını son üç ayın en düşük seviyelerine çekti. Bu düşüşe rağmen, gram altın tarihi rekorlar kırarak yükselişini sürdürdü.

Gram altındaki bu yükselişle birlikte, ekran ve Kapalıçarşı piyasası arasındaki fiyat farkı azaldı. Küresel uzmanlar, bu yıl altın için tahminlerini düşürse de 2024 yılında yeniden değer kazanacağını öngörüyor. Finans analisti İslam Memiş ise önemli uyarılarda bulundu.

Altın, cuma günü 1.930 dolar seviyesinin altına gerileyerek küresel piyasalarda 1.910 dolardan işlem gördü. Önemli ekonomilerden gelen PMI verileri, ekonomilerdeki daralmayı ortaya koydu ve yatırımcılar riskli varlıklardan kaçmaya başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklenildiği gibi yüzde 5-5.25 aralığında sabit tutarken, Fed Başkanı Powell sık sık şahin bir duruş sergiledi. Norveç Merkez Bankası 50 baz puanlık bir artışla faiz oranını 15 yılın en yüksek seviyesi olan %3,75'e çıkardı. İsviçre Ulusal Bankası da faiz oranını %1,5'ten %1,75'e yükseltirken, daha fazla artış beklentisini dile getirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise faiz oranını 650 baz puan artırarak %e çekti. İngiltere Merkez Bankası ise beklenmedik bir hamleyle ana faiz oranını %4,5'ten %5'e yükseltti.

Altın alacaklar, satacaklar kulak verin! İslam Memiş açtı ağzını yumdu gözünü! Lokum gibi rakam verdi! Hataya sakın düşmeyin

Gram altın, dolar kurundaki rekor artışlarla paralel olarak haftayı değer kazanarak kapattı. Ekranlarda 1.559 TL seviyesinde işlem görürken, Kapalıçarşı'da 1.558 TL seviyelerine yükseldi.

Piyasa analisti İslam Memiş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: ''Şu anda 1500'ün üzerinde gram altını ne tercih ederim ne de tavsiye ederim. Uzak durulması gereken bir fiyat. Dolar kurundaki yükseliş nedeniyle gram altın destek buldu. Uluslararası piyasalarda altın dip seviyelerde. Ancak agresif dolar kuru yükselişleriyle yeni yükselişler gözlemledik.''

Editörün notu: Burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım kapsamında değildir.

Benzer Haberler
Emekliye 25.000 TL ve 45.000 TL ödeme! Bayram sonrası başvuru yapan emekli haber hemen hesaba ödeme alıyor! Emekliye 25.000 TL ve 45.000 TL ödeme! Bayram sonrası başvuru yapan emekli haber hemen hesaba ödeme alıyor!
Akbank banka hesabı olanlara ödeme! 3 Temmuz Pazartesi'den sonra 3 gün içinde işlem yapmanız lazım! Akbank banka hesabı olanlara ödeme! 3 Temmuz Pazartesi'den sonra 3 gün içinde işlem yapmanız lazım!
İş Bankası yapılmayanı yaptı! Bu parayı bu gece 00.00'a kadar alabilirsiniz! Almayan bin pişman olur! İş Bankası yapılmayanı yaptı! Bu parayı bu gece 00.00'a kadar alabilirsiniz! Almayan bin pişman olur!
Ziraat Bankası galericilere inat 190.000 TL'ye 2.el araç satışı yapıyor! Kapış kapış gidiyor! Ziraat Bankası galericilere inat 190.000 TL'ye 2.el araç satışı yapıyor! Kapış kapış gidiyor!
Her söylediği çıkan Prof. Dr. Özgür Demirtaş yeni dolar kuru için sağ gösterip sol vurdu! Her söylediği çıkan Prof. Dr. Özgür Demirtaş yeni dolar kuru için sağ gösterip sol vurdu!
Bu hafta içinde işlem yapmanız gerekiyor, Bankadan açıklama geldi! 7000 TL-11.000 TL-17.000 TL ödemeler için son 4 gün! Bu hafta içinde işlem yapmanız gerekiyor, Bankadan açıklama geldi! 7000 TL-11.000 TL-17.000 TL ödemeler için son 4 gün!
ÇOK OKUNANLAR
Nilperi Şahinkaya-Emre Yusufi çiftinin Çeşme keyfi
  • 29-06-2023 08:06

Nilperi Şahinkaya-Emre Yusufi çiftinin Çeşme keyfi

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha…
  • 24-06-2023 18:50

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha…

Mustafa Ceceli: Mutlu evliliğin sırrı hanımını dinlemek!
  • 29-06-2023 08:12

Mustafa Ceceli: Mutlu evliliğin sırrı hanımını dinlemek!

3 gün sonra fatura sistemi komple değişiyor! Artık böyle yapılacak: Herkes için zorunlu yapıldı!
  • 28-06-2023 11:30

3 gün sonra fatura sistemi komple değişiyor! Artık böyle yapılacak: Herkes için zorunlu yapıldı!

Defne Samyeli: Bikinili pozu ben veriyorum kimsenin çekmesine gerek yok!
  • 26-06-2023 13:45

Defne Samyeli: Bikinili pozu ben veriyorum kimsenin çekmesine gerek yok!