Altın alacaklar, satacaklar kulak verin! İslam Memiş açtı ağzını yumdu gözünü! Lokum gibi rakam verdi! Hataya sakın düşmeyin

İslam Memiş açtı ağzını yumdu gözünü! Lokum gibi rakam verdi! Hataya sakın düşmeyin! Altın alacaklar, satacaklar kulak verin- Gündemi sarsan uzman ekonomist, gram altın hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Merkez bankalarının sıkılaşan tutumu ve yükselen faiz kararları, ons altın fiyatlarını son üç ayın en düşük seviyelerine çekti. Bu düşüşe rağmen, gram altın tarihi rekorlar kırarak yükselişini sürdürdü.

Gram altındaki bu yükselişle birlikte, ekran ve Kapalıçarşı piyasası arasındaki fiyat farkı azaldı. Küresel uzmanlar, bu yıl altın için tahminlerini düşürse de 2024 yılında yeniden değer kazanacağını öngörüyor. Finans analisti İslam Memiş ise önemli uyarılarda bulundu.

Altın, cuma günü 1.930 dolar seviyesinin altına gerileyerek küresel piyasalarda 1.910 dolardan işlem gördü. Önemli ekonomilerden gelen PMI verileri, ekonomilerdeki daralmayı ortaya koydu ve yatırımcılar riskli varlıklardan kaçmaya başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklenildiği gibi yüzde 5-5.25 aralığında sabit tutarken, Fed Başkanı Powell sık sık şahin bir duruş sergiledi. Norveç Merkez Bankası 50 baz puanlık bir artışla faiz oranını 15 yılın en yüksek seviyesi olan %3,75'e çıkardı. İsviçre Ulusal Bankası da faiz oranını %1,5'ten %1,75'e yükseltirken, daha fazla artış beklentisini dile getirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise faiz oranını 650 baz puan artırarak %e çekti. İngiltere Merkez Bankası ise beklenmedik bir hamleyle ana faiz oranını %4,5'ten %5'e yükseltti.

Gram altın, dolar kurundaki rekor artışlarla paralel olarak haftayı değer kazanarak kapattı. Ekranlarda 1.559 TL seviyesinde işlem görürken, Kapalıçarşı'da 1.558 TL seviyelerine yükseldi.

Piyasa analisti İslam Memiş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: ''Şu anda 1500'ün üzerinde gram altını ne tercih ederim ne de tavsiye ederim. Uzak durulması gereken bir fiyat. Dolar kurundaki yükseliş nedeniyle gram altın destek buldu. Uluslararası piyasalarda altın dip seviyelerde. Ancak agresif dolar kuru yükselişleriyle yeni yükselişler gözlemledik.''

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