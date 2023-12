Alperen Duymaz’ın yeni dizisi belli oldu

Alperen Duymaz, önceki projeleri arasında "Hekimoğlu", "Pera Palas’ta Gece Yarısı", "Rise Of Empires Ottoman", "Her Yerde Sen" gibi sevilen yapımlara imza atan Karga Seven Pictures ile anlaştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Duymaz, şirketin yeni polisiye aşk hikayesi olan "Alı-Kara" dizisinde başrolü üstlenecek. Dizinin yönetmenliğini Deniz Yorulmazer yapacak, senaryosunu ise birçok sevilen dizide adından söz ettiren Eylem Canpolat kaleme alıyor. Dizinin kadın başrol oyuncusu ise yakında açıklanacak.