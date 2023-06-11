Almayan yaya kalır! Garanti bankası hesabı olanlara yarın 10.000 TL ödeme yapılacak.

Garanti bankası hesabı olanlara yarın 10.000 TL ödeme yapılacak. Almayan yaya kalır- Garanti Bankası, nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak için yeni işlemler sunmaktadır. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen bireylere özel olarak belirlenen şartlar dahilinde kredi ödeme imkanı sağlanmaktadır. Garanti Bankası'nın İhtiyaç Kredisi kampanyası kapsamında başvuru yapacak olan tüm vatandaşlar, 100.000 TL'ye kadar olan kredi taleplerinde nakit ihtiyaçlarına yönelik ödeme imkanına sahip olurlar.

Garanti Bankası, 50.000 TL'ye kadar olan kredilerde düşük faiz oranları sunmaktadır. Bu kampanya kapsamında uygun faizlerle kredi işlemleri gerçekleştirilirken, ilk taksit ödemesi için 90 günlük erteleme imkanı sunulmaktadır. Emekli olan vatandaşlar da kredi başvurularını emekli maaş hesapları üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebileceklerdir. Emekli maaş hesaplarına yapılan kredi başvurularında sonuç almak sadece 2 dakika sürer.

Garanti Bankası, bu kampanyalar kapsamında başvuruları beklemektedir. Kendi bankasından uygun faiz oranları ile kredi kullanmak isteyen bireyler için de Garanti Bankası çözümler sunmaktadır. 10.000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi talepleri için banka, uygun faiz oranları ve kolay başvuru imkanı vardır.

Banka tarafından yayınlanan bu habere göre, Garanti Bankası üzerinden hızlı bir şekilde sonuç alabilirsiniz. 10.000 TL'ye kadar kredi talep edecek bireyler, 36 aya kadar vade seçeneği ve 3 ay ertelemeli ödeme imkanından faydalanabileceklerdir. Garanti Bankası, bu kampanyalar kapsamında başvuruları beklerler.