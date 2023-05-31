Almanya, Türkiye'den yüzbinlerce işçi alımı yapacak: İşte kadrolar ve başvuru şartları! En az 70.000 TL maaş var.

İşte kadrolar ve başvuru şartları! En az 70.000 TL maaş var. Almanya, Türkiye'den yüzbinlerce işçi alımı yapacak- Avrupa ülkeleri, son dakika haberlerinde ciddi bir işçi sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu. 60'lı yıllarda yaşanan işçi sıkıntısı döneminden sonra, benzer bir durumun tekrar yaşandığı bildirildi. Özellikle Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, işgücü açığını kapatmak için gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda. Ancak bu kez farklı bir yaklaşımın benimseneceği belirtiliyor. Çünkü Avrupa ülkeleri, kalifiye eleman ihtiyacının ön planda olduğunu ve bu doğrultuda alım yapacaklarını vurguluyor.

Yaşlanan nüfusuyla Almanya, gelecekte birçok sektörde ciddi bir personel sıkıntısı yaşayacağına dikkat çekiyor. İstihdam Araştırmaları Enstitüsü (İAB) tarafından yapılan araştırmaya göre, Almanya'da 2020 ile 2035 yılları arasında 7.2 milyon civarında iş kaybı bekleniyor. Yapılacak işçi alımlarının bu açığı kapatmada yetersiz kalacağı ifade ediliyor. Uzmanlara göre Almanya'nın bu açığı kapatmak için her yıl 400 bin işçiye ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Alman ekonomisindeki en büyük eksikliklerden biri mühendis kadrosu olarak göze çarpıyor. VDI Teknoloji ve Toplum Bölümü Yöneticisi Dieter Westerkamp, Almanya'daki personel sıkıntısını değerlendirirken, "Almanya'da geçmişte güçlü bir insan kaynağına sahiptik. Gücümüzü buradan alıyorduk. Ancak şimdi nitelikli elemanlar emekli olurken, özellikle mühendislik bölümlerinde üniversite öğrenci sayısı giderek azalıyor. Asıl endişe verici olan ise bu durumun kısa vadede düzelme göstermeyeceği gerçeği. Çünkü bu tablo, Almanya'daki demografik değişimlerin bir sonucu" şeklinde konuştu.

Almanya'nın yanı sıra İngiltere'de de ciddi bir işçi sıkıntısı yaşandığı ve bu sorunu çözmek için puan bazlı göçmenlik sisteminin getirileceği bildiriliyor. Nitelikli İşçi Vizesi ile ülkede çalışmak isteyenlerin vize başvurusunda bulunması gerekecek.

İşte Kadrolar

Bu kapsamda açıklanan kadrolar arasında sağlık hizmetleri ve halk sağlığı yöneticileri, bakım yöneticileri, kimya mühendisleri, biyoloji alanında bilim insanları, fizik bilimleriyle ilgili mühendislik kadroları, arkeologlar, inşaat mühendisleri, makine mühendisleri, elektrik mühendisleri, elektronik mühendisleri, tasarım ve geliştirme mühendisleri, iletişim teknolojileri iş analistleri ve sistem tasarımcıları, programcılar ve yazılım geliştirme profesyonelleri, web tasarım ve geliştirme profesyonelleri, siber güvenlik uzmanları, yazılım mühendisleri, veterinerler, istatistikçiler ve ekonomistler, mimarlar, kalite kontrol ve planlama mühendisleri, laboratuvar teknisyenleri, sanatçılar, dansçılar ve koreograflar, müzisyenler, sanat yetkilileri, prodüktörler ve direktörler,