Almanya 4500 euro'ya çalışacak eleman arıyor! Başvurular başladı; Duyan koşa koşa gidiyor… İşte ihtiyaç duyulan meslekler!

Başvurular başladı; Almanya 4500 euro'ya çalışacak eleman arıyor! Duyan koşa koşa gidiyor… İşte ihtiyaç duyulan meslekler- Yükselen döviz kurları karşısında Türk Lirası'nın değer kaybetmesi, geçim sıkıntısı yaşayan tüketicileri zor durumda bırakmaktadır. Asgari ücret zamları ve temmuz ayında açıklanacak olan emekli ve memur maaşı artışlarına rağmen, vatandaşlar alım güçlerinin yeterli düzeyde yükselmeyeceğini düşünmektedir. Bu durumda, döviz cinsinden maaş alma hayalleri kuran vatandaşlar, yurt dışında iş arama yoluna gitmeye başlamıştır.

Vatandaşların umutla beklediği müjdeli haber sonunda gelmiştir. Alman hükümetinin yabancı işçi alımı yapacağı ve bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da fırsat tanıyacağı duyurulmuştur. Peki, Almanya'da hangi sektörlerde işçi ihtiyacı bulunmaktadır? İşte detaylar...

Almanya, yıllardır yabancı işçi alımı gerçekleştiren bir ülke olmuştur. Özellikle koronavirüs salgınıyla birlikte iş gücünde önemli bir kayıp yaşayan ülke, çeşitli sektörlerde çalışacak yeni personellere ihtiyaç duymaktadır. Alman hükümeti, yeni personel alımı ilanlarını çeşitli platformlarda yayınlamaktadır ve bu durum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da dikkatini çekmektedir.

Alman firmaların iş ilanı yayınladığı platformlar şunlardır:

Stepsone

Federal Çalışma Ajansı

Make it in Germany Meslek Borsası

Xing

LinkedIn

Monster

Indeed

ALMANYA'DA İŞE ALINAN MESLEK GRUPLARI VE SAATLİK ÜCRETLERİ Almanya, çeşitli sektörlerde çalışacak yabancı personel ihtiyacına sahiptir. Son ilanlara göre, hükümetin doktor, bakıcı, mühendis, mekatronik elemanı, makinist ve IT uzmanı gibi meslek gruplarında personel açığı olduğu belirtilmektedir.

Almanya'da işçilere ödenen en düşük ücret asgari ücrettir. Sigortalı işçi istihdamı konusunda titizlikle hareket eden Alman hükümeti, meslek gruplarına göre farklı ücret skalaları belirleyebilmektedir.

2021 yılı resmi verilerine göre, saatlik asgari ücret 9,50 euro olarak belirlenmiştir. Bu tutar 2022 yılında 9,60 euroya yükseltilmiştir.