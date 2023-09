Alina Boz ile Umut Evirgen evleniyor mu? İlk açıklama geldi

Ünlü çift, son olarak geçtiğimiz gece İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yakalandı. Adana'dan dönen çift, gazetecilerin sorularına yanıt verirken, "Harika bir geziydi. Uçuş biletimizi son dakikada değiştirme kararı aldık," diyerek gülümsediler.

Sık sık evlilik haberleriyle gündeme gelen çift, bu konuyla ilgili ilk açıklamalarını yaptı. Alina Boz, şunları söyledi:

"Kasım ayında Ankara Film Festivali var ve biz orada olacağız. Şu an için evlilik teklifi gibi bir şey söz konusu değil. Her şeyin zamanı var. Şu an için bu tür planlarımız yok. Evet, medyada yazılıyor ama konuşmak bile nazar değdirir."

Ardından çift, otoparka doğru ilerledi, araçlarına binerek oradan ayrıldı.