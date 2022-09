Aleyna Tilki: İsyanım var!

"BENİM GİBİ GENÇLERE BİR KAPI AÇTIM!"



Aleyna Tilki, İngilizce olarak çıkardığı single çalışmaları ile dünyaya açılma hayalinin özellikle kendi yaşıtlarındaki yeteneklere ilham olacağını söyledi. Aleyna Tilki; “ İlk olduğum için çok mutluyum. Benim yaşıtımda ki yeteneklere bir kapı açmış gibi hissediyorum kendimi... Onlar için bu kapıyı zorlama devam edeceğim. Ülkemizin müziklerini bence bir gün tüm dünya duyacak ve bu bir adımdı. Bunu ilk olarak İngilizce yapmak istedim. Çünkü sesimi duyurmam daha kolay...Daha sonra kendi dilimizden, kendi ülkemizden çıkan yeteneklerinde tüm dünya tanıyacağından şüphem yok. ”dedi.



"İNGİLİZCE ALBÜMÜM BENİ YANSITAN BİR ALBÜM OLDU!"



Aleyna Tilki, programda İngilizce ve Türkçe albümlerininde müjdesini verdi. Aleyna Tilki; “ İngilizce albümüm bitti. Ama çıkış için Türkçe albümüme öncelik vereceğim. 2 ay içerisinde Türkçe albüm çıkacak. 4 ay içerisinde de yabancı albüm çıkacak. İkisi içinde çok heyecanlıyım. İkisinde tarzları farklı... Aslında İngilizce yaptığım albüm Aleyna’nın tarzı olsa ne olurdu sorusuna cevap olarak tam olarak bu olurdu. Tam olarak beni ifade ediyor. Rock var pop var pank var Anadolu’dan esintiler var. Türkçe albümümde de buraya özel albüm yapmak istedim.” dedi.



"İNSANLARI GÖZLEMLEMEK BANA İLHAM VERİYOR!"



Aleyla Tiki, programda şarkıları yazarken nelerden beslendiğinde şu sözleriyle anlattı; “Herkes gibi bende aşık olmak, ayrılmak ya da geçmişte yaşadığım aşk hikayeleri etkiliyor. Ama daha çok bencilce gelebilir ama kendi içimde yolculuk yapmayı çok seviyorum. Mesela kendime soruyorum. İnsanlar beni neden seviyor? İnsanlar sevebilme yeteneğine sahip mi ? Doğru yerden mi beni seviyorlar ? Ben doğru seviyormuyum ? İnsan ilişkilerine dair kendime çok soru sorar, kendi çocukluğuma inerim. İnsanların çocukluğuna, yaralarına inerim. Her şeyin nedenini düşür, sorularla içimde bir kocaman bir volkan patlatırım. O sorular dolar taşar, koyacak yer kalmaz cevaplarını da başka bir yere akıtamam, bir tek şarkılara akıtabilirim... O yüzden şarkılara anlatırım bende sorularımın cevaplarını... Bazen şarkıyı ben yazmam bazen şarkıyı gerçekten evren yazar, bana cevap diye. Böyle bir bağım var şarkı yapmakla. Bir de çocuklardan çok etkileniyorum şarkı yazarken. İnsanların çocukluk hikayelerinden etkileniyorum. Çünkü çok hüzünlü geliyor. İnsanları gözlemlemek bana çok ilham veriyor. “ dedi.



"ÖZEL HAYATIMDA BİRİNİN ÇOK UZUN SÜRE KALMASINA DAYANAMIYORUM!"



Aleyna Tilki, bugüne kadar yazdığın şarkıları birine mi yazdın soruna ise şu yanıtı verdi; “ Genelde şarkılarımı birine yazmıyorum. Genelde yalnız olmayı tercih eden bir insanım. Özel hayatımda birinin çok uzun süre kalmasına dayanamıyorum. Özellikle Amerika’ya taşındıktan sonra yalnızlığa çok alıştım. Ama bir bağ kurduğum zaman kişiye özel yazıyorum. Ama çok nadirdir. Genelde kendi dünyamda bir fanusun içinde tutup, kendimi o fanusun içinden sesleniyormuşum gibi yazıyorum şarkılarımı...



"YALAN ŞARKISINI 3 FARKLI KARAKTER DİLİYLE YAZDIM!"



Aleyna Tilki, müzik kariyerinde ki en özel şarkısının da “Yalan” isimli şarkısı olduğunu açıkladı. Aleyna Tilki; “Benim en karanlık yanlarımda yazmak istediğim, tam olarak içimden geçen bir duyguyu kalbimi açarak yazdığım şarkılardan birisiydi... Şarkının sözlerinin az olması eleştirildi ama bilseler aslında daha uzun vakit alıyor az yazmak... O zaman anlarlardı anlamını... Baştan sora 3 farklı karakter diliyle yazdım. Birisi baby Aleyna, sürekli çocukluğuna kaçan kız... bir tanesi Aleyna baba... böyle asarım keserim manyaklıklarımda vardır hani... Onu biraz yansıtan... Diğeride assolist Aleyna, sahnede ışıldamayı seven.. Yeri bende ayrıdır bu şarkının...



"İSYANIM VAR!"



Aleyna Tilki, yapacağı albümlerinden bundan sonraki tarzının hep rap – rock ağırlıklı mı olup olmayacağı ile ilgili de merak edilenleri yanıtladı. Aleyla Tilki; “Şarkıyı yazan yerim bir olduğu sürece hangi tarzı yaptığımın bir önemi yok. Ben aynı yerden yazıyorum. Çok karakterli bir insanım zaten.. Lirik al olarak beni ifade ettiği sürece his olarak... Ben insanlardan alacaklıyım... Dünyadan da alacaklıyım bence... Çünkü hayatımda hiç çocuk olmadım. Gözümü açtığımdan itibaren yaptığım bu kariyere gerçekten hayatımı adadım. Biraz o yüzden psikolojik olarak alttan alttan o benim alacaklı gibi yürümelerim, iddialı tavırlarım... Eleştirileri görmezden gelmelerimi hak görüyorum kendime.. O yüzden isyanım var...



"HALKIN BANA OLAN SEVGİSİNİ TEST ETTİM!"



Aleyna Tilki, Özgür Aras’ın mutlumunsun? Sorusuna ise şu yanıtı verdi ; “Çok mutlu çunku.... Bundan 1 yıl öncesine kadar çok mutsuzdum. Genellikle insanların istediği işleri yaptım ya da yanlışlıkla insanların hiç istemediği şeyler yapıyordum. Genellikle onlara kulak asıyordum. Onlar şu tarz söyle diyorlardı şu tarzı söylüyordum. Kendimi ifade edecek çok az şey yapıyordum. “Take It or Leave It” şarkısı ile bunu biraz aştım. Yaptığım müzikte muhteşem, çok seviyorum Pop müziği. Ama Aleyna Tilki o... Ama Aleyna’yı asıl yansıtan şey kural tanımamak gerekiyor, çok kulak asmamak gerekiyor ki o tarzı yapabilsin. Çünkü ben ilk okulda ayakkabı bile giymiyordum. İnsanlar mesela bana bakıp niye yerde çıplak yürüyorsun diyodu. Diyordum sokakla bir temasım var benim, ayakkabı giymeyeceğim. Doğanın bir parçası gibi yaşardım. Bir mekana gidiyorum biri beni çekecek diye yaşıtlarım gibi dans edemiyorum. Sokakta yürümek pek mümkün değil. Böyle hayatım kısıtlanınca kimsenin beni sevmediğini düşünmeye başladım. Sadece hayranlık var. Ama bir insan bir insanı seviyorsa o insan içinden geldiği bişeyi yaptığında da onu desteklemeli. Bende dedim ki haklın bana olan sevgisini test edeceğim .Ramazan ayında “Take It or Leave It” şarkının klibini çektim. Şarkı çok sevildi ve sevgi testini geçtim."