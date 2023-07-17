Alev alev yanıyor aylık getirisi 29.983,56 TL oldu! Bankada parası olanlara 32 günlük vadeli mevduat piyangosu!

Bankada parası olanlara 32 günlük vadeli mevduat piyangosu! Alev alev yanıyor aylık getirisi 29.983,56 TL oldu- Bankacılık sektöründe büyük bir heyecan yaratan haberle vatandaşlar adeta coşkuya kapıldı. Evlerinde duydukları bu habere dayanamayan vatandaşlar, adeta bankalara akın ediyor. Aylık getirisi tam 29 bin TL olan çılgın mevduat piyangosu, her kesimi ilgilendiriyor ve herkesi zengin yapıyor.

Odeabank ailesi, 32 günlük vadeli mevduat piyangosu kapsamında %36 oranında yüksek getiri sağlamayı başarıyor. Nitelikli hizmetleriyle sektörde önemli bir yer edinen Odeabank, sunmuş olduğu bu fırsatlarla kişilerin dikkatini çekiyor.

32 Günlük Yüksek Getirili Mevduat

Bu mevduat piyangosunun 32 günlük kapsamında yüksek getirili olması, vatandaşları oldukça memnun ediyor. Odeabank, 32 günlük vadeli mevduat oranlarını %37'ye yükseltmeye hazırlanıyor ve müşterilerine en iyi hizmeti sunma sözü veriyor.

Burganbank ise günümüzde müşteri memnuniyetiyle tanınan ve standartların ötesinde hizmetler sunan bir banka olarak biliniyor.

Eğer siz de Odeabank ailesinin sağladığı bu fırsatlardan yararlanmak isterseniz, potansiyelli bir hizmet olanağına sahip olabilirsiniz. Piyasanın hızla yükselen ateşi, vatandaşları düşündüren gelişmelerden biri haline geldi.

Vatandaşlar, birikimlerini bankalara yatırarak kazanç elde etme yolunu tercih ediyorlar. Bu konuda çeşitli bankaların kampanyaları bulunuyor.

Odeabank, yüksek getirili 32 günlük vadeli mevduat piyangosu ile sizi zengin etmek için hizmetinizde. Siz de bu fırsatı kaçırmayın, hemen Odeabank'a başvurun ve birikimlerinizi değerlendirin. Unutmayın, geleceğinize bugünden yatırım yapmak önemlidir.



1.000.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

Odea

Yeni Vadeli Mevduat Hesap

Standart Vadeli Hesap

%36

Faiz Oranı

29.983,56 TL

Net Kazanç

1.029.983,56 TL