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Albaraka Türk vatandaşa hızır gibi yetişti! 3 gün içinde başvuru yapana 90 gün ertelemeli faizsiz 10.000 TL nakit ödemesi var!

Albaraka Türk, Türkiye'deki faizsiz kredi ihtiyaçlarına çözüm sunmak amacıyla 10.000 TL Hoş Geldin Finansmanı kampanyasını başlattı.

Albaraka Türk vatandaşa hızır gibi yetişti! 3 gün içinde başvuru yapana 90 gün ertelemeli faizsiz 10.000 TL nakit ödemesi var!
Yayın Tarihi : 2023-07-17 13:11

90 gün ertelemeli faizsiz 10.000 TL nakit ödemesi yapacak! Albaraka Türk vatandaşa hızır gibi yetişti-  Albaraka Türk, Türkiye'deki faizsiz kredi ihtiyaçlarına çözüm sunmak amacıyla 10.000 TL Hoş Geldin Finansmanı kampanyasını başlattı.

Banka, yaptığı açıklamada kampanyayla ilgili olarak, "Pratik Finansman Kartınız ile okul, kırtasiye, sağlık, mobilya, teknoloji marketleri, ulaşım bileti, beyaz eşya, oto servis ve bakım sektörlerinde dilerseniz tek seferde dilerseniz parçalı harcamalar yapabilir, birçok ihtiyacınız için birden fazla finansman kullanımını yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Müşteri olmak isteyenlerin Albaraka Mobil uygulamasındaki "Müşteri Olmak İstiyorum" butonuna tıklayarak görüntülü görüşme ile hızlı bir şekilde müşteri olabileceklerini belirten banka, vade farksız Pratik Finansman Kartı ve diğer avantajlardan yararlanma imkanı sundu.

ALBARAKA TÜRK 10.000 TL FAİZSİZ NAKİT

22 Mart 2023 tarihinden sonra Albaraka müşterisi olan kişilerin 30 Eylül 2023 tarihine kadar "Vade Farksız 10.000 TL Limitli Pratik Finansman Kartı" kampanyasına başvurabilecekleri açıklandı.

Kampanya kapsamında müşterilerin 3 ay ertelemeli, 6 ay vadeli Pratik Finansman Kartı kullanabileceği belirtildi.

Kampanya dahilinde kullanılacak olan 10.000 TL tutarındaki Karz-ı Hasen'in herhangi bir kar payı veya masraf içermediği ifade edildi.

Müşterilerin kampanyadan yalnızca bir defa faydalanabileceği ve 18 yaş ve üzerinde olmalarının yanı sıra gelir şartını da sağlamalarının gerektiği belirtildi.

Kampanyadan yararlanabilmek için tahsis sürecinin olumlu sonuçlanması gerektiği ve bankanın finansman kullandırım politikaları çerçevesinde başvuruların değerlendirileceği vurgulandı.

Bankanın duyurduğu kampanya kapsamında detaylar ve tüm koşullar paylaşıldı.

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