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Alayına zam geldi, ona indirim yapıldı! Fiat Egea Hatchback kapış kapış satacak! İşte Fiat Egea Hatchback Temmuz 2023 fiyatları!

Otomotiv devi Fiat, merakla beklenen Temmuz 2023 fiyatlarını resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.

Alayına zam geldi, ona indirim yapıldı! Fiat Egea Hatchback kapış kapış satacak! İşte Fiat Egea Hatchback Temmuz 2023 fiyatları!
Yayın Tarihi : 2023-07-15 10:05

Fiat Egea Hatchback kapış kapış satacak! Alayına zam geldi, ona indirim yapıldı! İşte Fiat Egea Hatchback Temmuz 2023 fiyatları-  Otomotiv devi Fiat, merakla beklenen Temmuz 2023 fiyatlarını resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. En çok satan otomobiller arasında yer alan Egea Hatchback modelinde geçtiğimiz ay olduğu gibi bu ay da indirimler yapıldığı belirtildi. Yeni bir otomobil almak isteyenlerin merakla beklediği güncel fiyatlarını öğrenmek için Fiat'ın resmi internet sitesine yönlendirildi.

Bursa'da üretilen Egea Hatchback modeli, otomatik vites seçeneğiyle birlikte çeşitli versiyonlara sahip. Egea Hatchback Lounge, Egea Hatchback Urban ve Egea Hatchback Street modelleri, Fiat'ın sunduğu seçenekler arasında yer alıyor.

Egea Hatchback Lounge modeli, özellikleriyle dikkat çekiyor. 7 inç renkli dijital gösterge paneli, 17 inç elmas kesim alaşımlı jantlar, kör nokta uyarı sistemi, full LED ön farlar, 10 inç tablet ekran ve carplay / android auto desteği gibi özelliklere sahip olduğu aktarıldı.

Fiat Egea Hatchback'e yapılan indirimler de dikkat çekici. Tam 10.000 TL indirimle, bu popüler otomobil daha da cazip hale geldi. Bu indirimle birlikte Fiat Egea Hatchback'in Temmuz 2023 fiyatları da açıklandı.

Egea Hatchback Urban modeli, opsiyonel 10 inç tablet ekranı ve carplay / android auto gibi özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Egea Hatchback Street ise parlak siyah ön ızgara ve krom detaylı yeni direksiyonuyla dikkat çekiyor.

Fiat'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Egea Hatchback Street'in anahtar teslim liste fiyatı 712.710 TL olarak belirtilirken, kampanyalı satış fiyatının 702.540 TL olduğu duyuruldu.

Fiat Egea Hatchback, geniş model yelpazesi ve cazip fiyatlarıyla kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Temmuz 2023 fiyat listesi, otomobil severlerin beğenisine sunuldu.

Egea Hatchback Temmuz 2023 Fiyat Listesi:

MODEL: Street 1.4 Fire 95 HP

  • Anahtar teslim fiyatı: 712.710 TL
  • Kampanyalı fiyatı: 702.540 TL

Fiat Egea Hatchback, kullanıcılarına kaliteli bir sürüş deneyimi sunarken, cazip indirimlerle de dikkat çekiyor. Araştırmalarınızı yaparak, size en uygun seçeneği belirleyebilir ve Fiat Egea Hatchback'in sunduğu avantajlardan faydalanabilirsiniz.

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