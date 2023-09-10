Alacaklar, satacaklar dikkat! Benjamin Cowen Bitcoin'in geleceğini duyurdu!

Benjamin Cowen Bitcoin'in geleceğini duyurdu! Alacaklar, satacaklar dikkat- Kripto para dünyasının lideri Bitcoin, son dönemde büyük dalgalanmalar yaşadı. Ünlü kripto analisti Benjamin Cowen, Bitcoin'in geleceği hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Cowen'e göre, Bitcoin yakın bir gelecekte 24.800 dolar seviyesini test edebilir ve ardından kısa süreli bir ralli yaşanabilir, ancak bu ralli geçici olabilir. İşte Cowen'in Bitcoin hakkındaki tahminleri ve kripto para dünyasının gündemine dair önemli bilgiler:

Bitcoin Fiyatı ve Dip Noktası

Benjamin Cowen, Bitcoin'in fiyat hareketlerini inceleyerek önemli bir tahminde bulunuyor. Cowen'e göre, Bitcoin'in düşüş formasyonunu tamamlamak için önce tek haneli yüzdelik oranda düşmesi gerekiyor. Bu düşüşün ardından Bitcoin'in 24.800 dolar seviyesini test edebileceğini söylüyor. Ancak bu dip seviyenin ardından kısa bir rahatlama rallisi yaşanabilir. Cowen, rallinin geçici olacağını ve Bitcoin'in fiyatının yıl sonuna kadar düşüş trendini sürdüreceğini tahmin ediyor.

Ölüm Kesişimi ve Bitcoin

Cowen, Bitcoin'in geleceği hakkında ilginç bir benzerlik paylaşıyor. "Ölüm Kesişimi" olarak adlandırılan bir durumu analiz ediyor. Bu durum, bir önceki blok ödülü yarılanması öncesinde Bitcoin fiyatını etkileyen benzer bir sinyali verdiğini ifade ediyor. Cowen, bu durumun gerçekleşmesinden önce genellikle bir ralli olduğunu ve fiyatın yükseldiğini açıklıyor. 2019 yılında yaşanan Bitcoin fiyat hareketlerine atıfta bulunan Cowen, hala benzerlikler olduğunu belirtiyor.

Blok Ödülü Yarılanması

Bitcoin'in blok ödülü yarılanması, kripto para dünyasının önemli olaylarından biridir. Mevcut 6,25 BTC olan blok ödülünün yüzde 50 azalarak 3,25 BTC'ye düşeceği tahmin ediliyor. Bu olayın 2024 Nisan ayında gerçekleşmesi bekleniyor ve Bitcoin fiyatını etkileyebilir.

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