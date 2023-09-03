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Al satçılar, galericiler işte şimdi yandı! Otomobil fiyatları dibe vuracak! Yasa hazır

Hükümetin ikinci el otomobil piyasasına müdahalesi, otomobil piyasasında önemli bir değişikliği beraberinde getirecek gibi görünüyor.

Al satçılar, galericiler işte şimdi yandı! Otomobil fiyatları dibe vuracak! Yasa hazır
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-09-2023 09:53

Türkiye'de son dönemde ikinci el otomobil piyasası oldukça hareketli bir dönemden geçiyor. Fiyatların sürekli yükselmesi ve kredi imkanlarının sınırlanması gibi nedenlerle, ikinci el otomobil alım-satımı zorlu bir hal almıştı. Ancak bu sorunları aşmak için hükümet tarafından atılan adımlar ve yeni yasal düzenlemeler, piyasada büyük bir değişimi müjdeliyor.

İkinci El Otomobil Fiyatlarındaki Sorunlar

Öncelikle, ikinci el otomobil pazarındaki sorunlara bir göz atalım. Fiyatların tırmanması, birçok vatandaşın hayalindeki araçlara ulaşmasını zorlaştırıyordu. Özellikle sıfır otomobil piyasasındaki sorunlar, ikinci el otomobil fiyatlarını da olumsuz etkiliyordu. Bazı satıcıların sıfır otomobilleri liste fiyatının üzerinde ikinci el olarak satmaları, bu sorunu daha da büyütmüştü.

Hükümetin Müdahalesi

Hükümet, ikinci el otomobil fiyatlarını aşağı çekmek için çeşitli adımlar atmıştı. Bu adımlardan biri, ikinci el otomobil satışlarında liste fiyatının üzerine satışın yasaklanmasıydı. Ancak, bazı satıcılar bu yasağı aşmayı başardılar ve fiyatlar yine de yüksek seyretti.

Şimdi ise ikinci el otomobil pazarını kökten değiştirebilecek bir yasa üzerinde çalışılıyor. Eğer bu yasa kabul edilirse, şu anda 1 milyon TL'ye satılan bir 2020 model Passat'ı 300 bin TL gibi bir fiyata satın almak mümkün olacak. Bu, birçok insanın hayalindeki araçlara ulaşma fırsatını artırabilir.

İthalat Yasası ve İkinci El Otomobil Piyasası

Ülkemizde dışarıdan ikinci el otomobil ithalatı şu anda yasak. Aracın motor ve şasi numarasının ülkemizde kayıtlı olması gerekiyor, aksi takdirde trafiğe çıkışına izin verilmiyor. Ancak hazırlanan ithalat yasası ile ikinci el otomobil ithalatı mümkün hale gelecek ve piyasa fiyatının sadece 4'te 1'ine güncel araçlar alabileceğiz. Vergiler dahil edildiğinde bile maliyeti, güncel fiyatın sadece 3'te 1'i olacak.

Piyasa Fiyatlarına Etkisi

Tabii ki bu durum, iç pazardaki ikinci el otomobil fiyatlarını ciddi şekilde etkileyecek. Eğer bu yasa uzun süre devam ederse, ikinci el otomobil fiyatlarının uzun vadede ciddi şekilde düşeceği söylenebilir. Bu da birçok insan için araç sahibi olmayı daha erişilebilir hale getirecektir.

Bu değişiklikler, hem ikinci el otomobil satıcıları hem de alıcıları için önemli fırsatlar sunabilir. Ancak, bu sürecin nasıl ilerleyeceğini ve ne tür etkiler doğuracağını yakından takip etmekte fayda var.

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