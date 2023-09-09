Al gülüm, ver gülüm geçti! Yılların borsacıdan duyanları dehşete düşüren altın açıklaması!

Yılların borsacıdan duyanları dehşete düşüren altın açıklaması! Al gülüm, ver gülüm geçti- Fed'in iki yıllık faiz artırım sürecinin sona erdiğine dair açıklamalar, piyasalarda büyük bir etki yarattı. Bu makalede, borsacı Tuna Kaya'nın analizlerine dayanarak ekonomik verileri değerlendirecek ve gelecekteki yatırım fırsatlarını inceleyeceğiz.

Fed ve Faiz Artırımı

Fed, son iki yıldır faiz artırımına gitmiş ve bu politika, piyasalarda bazı değişikliklere yol açmıştır. Ancak Tuna Kaya'ya göre, Fed artık faiz artırımı sürecini tamamlamış gibi görünüyor. Bu, özellikle altın, gümüş, Bitcoin ve ABD borsaları gibi varlık sınıflarında yukarı yönlü bir trendin başlayabileceği anlamına geliyor.

Altın, Gümüş ve Kripto Paralar

Altın fiyatları son zamanlarda hızlı bir şekilde düşüş yaşadı, ancak Tuna Kaya'ya göre bu düşüş geçici bir durum olabilir. Kaya, düşüş yaşandığında paniğe kapılan ve satış yapan yatırımcıların zarar edebileceğini vurguluyor. Varlıklarımıza sıkı sıkı sarılmamız ve dalgalara karşı direnç göstermemiz gerektiğini belirtiyor. Piyasalarda genel olarak altın, gümüş, Bitcoin ve altcoin gibi varlık sınıflarının yukarı yönlü bir trend izlediğini ifade ediyor.

2024 Yılına Göz Atış

Tuna Kaya, özellikle 2024 yılının bu varlık sınıflarında güzel kazançlar getirebileceğini söylüyor. Ancak bu kazançları elde etmek için sabır gerektiğini vurguluyor. Aceleci ve sürekli al-sat işlemi yapan yatırımcıların kaybedebileceğini belirtiyor ve bu konudaki 27 yıllık tecrübesine dayanarak bu önerileri sunuyor.

Fed'in Değişen Politikası

Fed'in faiz artırımı sürecinin sona erdiğini düşünen Tuna Kaya, önümüzdeki yılın parasal genişlemeye gidileceğini ve bu durumun altın, gümüş, Bitcoin ve ABD borsaları gibi varlık sınıflarını olumlu etkileyebileceğini belirtiyor. Ayrıca, ABD'deki işsizlik verilerinin Fed'in faiz artırımını ertelemesi için bir neden teşkil ettiğini açıklıyor.

ABD Ekonomisinin Durumu

ABD'de ekonomik veriler değişkenlik gösteriyor. Örneğin, özel sektör tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında geldi ve işsizliğin arttığını gösterdi. ABD'deki gayrisafi yurt içi hasıla verisi de beklenenden düşük geldi ve bu da ekonomide küçülme olduğunu gösteriyor. Tuna Kaya, bu durumu Fed'in faiz artırımının sona erdiği bir döneme işaret olarak değerlendiriyor.

Altın Fiyatlarının Geleceği

Tuna Kaya, ABD tarım dışı istihdam verilerinin piyasalar için önemli olduğunu söylüyor. Beklentinin altında gelen istihdam verilerinin piyasalar için olumlu bir gelişme olduğunu açıklıyor. Ayrıca, gayrisafi yurt içi hasıla verisinin gelecekte düşmesini beklediğini belirtiyor. Bu durumun ABD ekonomisinin küçülmesine neden olabileceğini ifade ediyor. Kaya, bu dönemde Fed'in faiz artırımını sonlandırabileceğini ve altın, gümüş ve Bitcoin gibi varlık sınıflarının canlılık kazanabileceğini söylüyor.

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