Akın Akınözü Marakeş'te kamera karşısına geçti! Pozları olay oldu

Dünyaca ünlü bir Fransız kozmetik markasının reklam çekimi için Marakeş'e giden Akın Akınözü, çok özel görüntüleriyle dolu olan reklam filmiyle hayranlarının karşısına çıkacak.

Çekimler sırasında Akın Akınözü'nün etkileyici karizması, Marakeş'in mistik ve büyüleyici atmosferiyle birleşerek uluslararası basının da ilgi odağı oldu.

Türkiye'de olduğu kadar İspanya, Latin Amerika ve Rusya gibi birçok ülkede geniş bir hayran kitlesi bulunan başarılı oyuncu, son olarak Acunmedya yapımı Tuzak dizisindeki başrolüyle yurt dışında da büyük ilgi görmüştü.