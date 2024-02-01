Akın Akınözü Marakeş'te kamera karşısına geçti! Pozları olay oldu

Çekici ve yetenekli oyuncu Akın Akınözü, ünlü bir Fransız kozmetik markasının reklam çekimleri için büyüleyici Marakeş şehrine gitti!

Akın Akınözü Marakeş'te kamera karşısına geçti! Pozları olay oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-02-2024 15:41

Dünyaca ünlü bir Fransız kozmetik markasının reklam çekimi için Marakeş'e giden Akın Akınözü, çok özel görüntüleriyle dolu olan reklam filmiyle hayranlarının karşısına çıkacak.

Çekimler sırasında Akın Akınözü'nün etkileyici karizması, Marakeş'in mistik ve büyüleyici atmosferiyle birleşerek uluslararası basının da ilgi odağı oldu.

Türkiye'de olduğu kadar İspanya, Latin Amerika ve Rusya gibi birçok ülkede geniş bir hayran kitlesi bulunan başarılı oyuncu, son olarak Acunmedya yapımı Tuzak dizisindeki başrolüyle yurt dışında da büyük ilgi görmüştü.

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