Akbank'tan Yüksek Kredi Puanına Sahip Vatandaşlara 100.000 TL'ye Kadar İhtiyaç Kredisi Başladı

Son dönemde finans sektöründeki rekabet kızışıyor ve Akbank, müşterilerine sunduğu avantajlarla ön plana çıkıyor. Banka, bankamatik kartı veya kredi kartı kullanan, yüksek kredi puanına sahip tüm vatandaşlara özel bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Bu kampanya ile 100.000 TL'ye kadar kredi kullanma imkanı, düşük faiz oranları ve gelir belgesi şartı olmaksızın mümkün hale geldi.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu bu yeni kampanya ile özellikle banka hesabı bulunan müşterilere cazip faiz oranları ve uygun limitlerle kredi imkanı sunuyor. Mobil uygulama olan Akbank Direkt üzerinden yapılan başvurular, hafta sonu ve mesai saatleri dışında da kolayca gerçekleştirilebiliyor. Başvurusu onaylanan müşteriler, şubelere gitmeden hesaplarına ödemelerini alabiliyorlar. Akbank, başvuru şartları arasında 1.500 ve üzeri kredi puanı olmasını ve banka ile olumlu bir ilişki içinde olunmasını belirtiyor. Kredi puanı yüksek olan müşterilere gelir belgesiz kredi imkanı sağlanırken, bireysel tüketici kredisi kullanacak olan herkesin sadece kimlikleriyle şubelere giderek bu avantajdan faydalanabileceği vurgulanıyor.

Emekli müşterilere özel olarak da dikkat çeken Akbank, emekli maaşı alan müşterilerine daha yüksek kredi limitleri sunuyor. Maaş müşterisi olanlar, maaşlarını Akbank'a taşıyarak bireysel kredi alabilecekleri gibi, geniş ürün yelpazesi içinde kendilerine uygun finansal çözümler bulabiliyorlar. Akbank'ın yeni ihtiyaç kredisi kampanyası, yüksek kredi puanına sahip olan vatandaşlara finansal rahatlık sağlamayı hedefliyor. Gelir belgesi şartı olmaksızın, düşük faiz oranları ve uygun limitlerle sunulan bu kredi imkanı, müşterilerin acil ihtiyaçlarına hızlı ve kolay bir çözüm sunuyor. Akbank, müşteri odaklı politikası ve yenilikçi finansal çözümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu fırsatı kaçırmamak için Akbank şubelerine uğrayabilir veya mobil uygulamadan başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.