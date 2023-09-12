Akbank’tan vatandaşlara 2000 tl kazanma fırsatı

Bugün, Akbank tarafından duyurulan son kampanya, apartmanda yaşayan kişilere büyük bir fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında, başvurularını yapan apartman sakinleri, harcamalarının bir kısmını geri alarak 2000 TL'lik para iadesi kazanma şansına sahip olacaklar. Bu finansal avantaj, komşuluk ilişkilerini daha da güçlendirmek ve apartmanda yaşayanların yaşam kalitesini artırmak amacıyla tasarlandı.

Eylül ayının başlamasıyla birlikte, Akbank tarafından sunulan bu son kampanya büyük ilgi uyandırıyor. Kampanya, eylül ayı boyunca başvurularını gerçekleştiren katılımcılara toplamda 2000 TL değerinde bir hediye sunmayı vaat ediyor.

Akbank'ın 4 - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında sunulan özel kampanyası, "1023APSIYON" davet koduyla mobil uygulama üzerinden Akbanklı olan yeni müşterilere yönelik bir fırsat sunuyor. Bu kampanya, katılımcılara Apsiyon platformu üzerinden Akbank kredi kartları (Axess, Wings veya Free) ile aidat ödemeleri yapma imkanı sunuyor ve özellikle ev sahipleri ve apartman yöneticileri için finansal bir avantaj sunuyor.

Kampanya kapsamında, davet kodunu kullanarak kampanyaya katılan ve mobil uygulama üzerinden Akbank müşterisi olanlar, 4 Eylül - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Apsiyon üzerinden yapacakları aidat ödemeleri için özel bir iade hakkına sahip olacaklar. Bu iade, ödenen toplam tutarın %50'sini kapsayacak, ancak aylık olarak en fazla 500 TL olarak sınırlı olacak. Katılımcılar, Eylül ayından itibaren Aralık ayına kadar olan 4 aylık süre zarfında toplamda 2.000 TL'ye kadar iade kazanabilecekler.

Kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin, Akbank Mobil uygulamasını indirmeleri gerekiyor. Ardından "Akbanklı olmak istiyorum" sürecine girip TCKN ve "Davet Kodu" alanlarını doldurmalılar. Bunun yanı sıra, cep telefonlarına gelen doğrulama (SMS OTP) adımını da tamamlamaları gerekmektedir.

Bu kampanya, yeni müşterilere finansal bir rahatlama sağlarken, Akbank'ın mobil bankacılık deneyimini daha da cazip hale getiriyor. Ayrıca, Apsiyon üzerinden aidat ödemelerini yapmayı tercih edenler için önemli bir avantaj sunuyor. Katılımcılar, bu kampanya ile hem ekonomik olarak kazançlı çıkacaklar hem de bankacılık işlemlerini daha kolay ve erişilebilir bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

Başvurunun nasıl yapılacağına dair bilgilendirmeler şu şekildedir:

Kampanyaya katılmak isteyenler için başvuru oldukça basittir. Öncelikle, 4 - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında mobil cihazlarına Akbank Mobil uygulamasını indirmelidirler. Ardından, uygulama içerisinde "Akbanklı olmak istiyorum" sürecine başvurmalı ve gerekli bilgileri, yani TCKN (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası) ve "1023APSIYON" davet kodunu doldurmalıdırlar.

Başvurularını tamamladıktan sonra, katılımcıların yapmaları gereken bir sonraki adım, 4 Eylül - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Apsiyon platformu üzerinden Akbank kredi kartları (Axess, Wings veya Free) ile aylık apartman ve site aidat ödemelerini gerçekleştirmektir. Ödeme tutarı ne kadar yüksek olursa, iade kazancı da o kadar artacaktır.

Kampanya kapsamında katılımcılara aylık olarak ödedikleri tutarın yarısı iade edilecektir, ancak aylık iade miktarı en fazla 500 TL ile sınırlıdır. Bu şekilde, katılımcılar Eylül ayından başlayarak Aralık ayına kadar olan 4 aylık süre zarfında toplamda 2.000 TL'ye kadar iade kazanma fırsatına sahip olacaklardır.

Kısacası, kampanyaya katılmak isteyenler, öncelikle Akbank Mobil uygulamasını kullanarak başvuru işlemlerini tamamlamalı ve ardından Apsiyon üzerinden Akbank kredi kartları ile aylık aidat ödemelerini gerçekleştirmelidirler. Bu şekilde hem ekonomik bir avantaj elde edebilirler hem de kampanyanın sunduğu fırsatlardan yararlanabilirler.

