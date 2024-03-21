Akbank'tan Müşterilerine Büyük İndirim Fırsatı: 2000 TL Kazanma Şansı!

Akbank'tan Müşterilerine Büyük İndirim Fırsatı: 2000 TL Kazanma Şansı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-03-2024 19:01

Akbank, müşterilerini sevindirecek dev bir indirim kampanyasıyla karşımızda! Market ve gıda sektörlerinde yapılacak harcamalara özel olarak düzenlenen kampanya ile herkes 2000 TL kazanma şansı elde ediyor. Detaylar haberimizde!

Akbank, müşterilerine büyük bir sürprizle geldi! Yüzlerce kişinin dikkatini çeken açıklama ile banka, market ve gıda sektörlerinde yapılacak harcamalara özel bir indirim kampanyası düzenlediğini duyurdu. Kampanya kapsamında herkesin 2000 TL'ye varan indirim kazanabileceği belirtildi.

Akbank tarafından yapılan açıklamaya göre, kampanyaya katılmak isteyenlerin 31 Mart'a kadar süreleri bulunuyor. Detaylarıyla birlikte kampanya, mobil bankacılık uygulaması üzerinden başvuruda bulunan ve Akbanklı olan müşterilere özel olarak sunulacak.

Kampanya detaylarına göre, mobilden Akbanklı olan ve Axess veya Wings kartına başvuruda bulunan her müşteri, market ve gıda sektörlerinde yapacakları harcamalarda %50'ye varan indirim kazanabilecek. Toplamda ise 2000 TL'ye kadar indirim fırsatı sunulacak.

Özellikle belirli tarih aralığında kampanyaya katılan yeni Akbank müşterileri, ilk kez başvuruda bulunup kartlarını onaylattıkları takdirde kampanyadan yararlanabilecekler. Ayrıca, kampanya tarihleri içerisinde Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" adımını tamamlayan ve uzaktan müşteri olanlar da kampanyadan faydalanabilecek.

Kampanya detaylarına göre, indirimlerin kredi kartı onaylandıktan 2 iş günü sonra yapılacak alışverişlerde geçerli olacağı ve aynı gün içinde aynı iş yerinden yapılacak olan ilk harcamada geçerli olacağı hatırlatıldı. Ayrıca, kurye akışı ile Akbanklı olma sürecini tamamlayan katılımcıların belge işlemlerinin tamamlanmasının ardından kredi kartı başvurusunda bulunarak kampanyadan faydalanabilecekleri belirtildi.

Kampanya ile ilgili daha fazla bilgiye Akbank şubeleri, Müşteri İletişim Merkezi, Akbank Mobil uygulaması, internet şubesi ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla ulaşılabileceği ifade edildi. Ancak kampanyanın bireysel bazda gerçekleşeceği ve bazı kart türlerinin kampanyaya dahil olmadığı da hatırlatıldı.

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