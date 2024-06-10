Akbank’tan Müşterilerine 500 TL Hediye Fırsatı

Akbank, müşterilerine yönelik yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Bu kampanya sayesinde, akaryakıttan giyime birçok sektörde yapılacak harcamalar üzerinden müşterilerin kartlarına toplamda 500 TL chip para yüklenerek hediye edilecek. Kampanyanın tüm ayrıntıları ve koşulları aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.
Kampanya Ayrıntıları ve Katılım Koşulları
Akbank tarafından yapılan açıklamaya göre, Troy logolu Akbank kart sahipleri, giyim, elektronik ve akaryakıt sektörlerinde yapacakları 1.000 TL üzeri ilk harcamadan sonraki her harcamaya 100 TL chip para, toplamda ise 500 TL chip para kazanma fırsatı yakalayacaklar. Kampanya, 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli olacaktır.
Kampanyaya Nasıl Katılınır?
Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin, ilk harcamadan önce asıl kart sahibinin aşağıdaki adımları takip etmesi gerekmektedir:
- Juzdan Uygulaması: Uygulama üzerinden “Hemen Katıl” butonuna tıklanarak kampanyaya kayıt olunabilir.
- SMS ile Katılım: “TROY500” yazıp 4566’ya SMS göndererek kampanyaya katılım sağlanabilir.
Kampanya Şartları ve Detaylar
- Katılım Süresi: Kampanya 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecektir.
- Geçerli Sektörler: Giyim, elektronik ve akaryakıt sektörlerinde yapılan harcamalar kampanyaya dahildir.
- İlk Harcama Koşulu: 1.000 TL üzeri ilk harcamadan sonraki her harcamaya 100 TL chip para kazanılacaktır.
- Toplam Kazanç: Kampanya kapsamında bir müşteri en fazla 500 TL chip para kazanabilir.
- Geçerli Harcamalar: Kampanya, internetten yapılan harcamalar da dahil olmak üzere Türkiye ve KKTC’de yapılan harcamaları kapsar; yurt dışı harcamalar kampanyaya dahil değildir.
- Sınırlamalar: Aynı gün aynı iş yerinden yapılan işlemlerden sadece ilki kampanyadan ödül kazanır.
- Chip Para Yüklemesi: Kazanılan chip paralar, kampanya koşulları gerçekleştirildikten sonra 4 iş günü içinde karta yüklenecektir.
Hangi Kartlar Kampanyaya Dahildir?
- Dahil Olan Kartlar: Kampanyaya bireysel Axess Troy logolu kartlar ve bireysel Akbank Kart Troy logolu kartlar dahildir.
- Hariç Tutulan Kartlar: Wings, Bank’O Card Axess (Odea Bank), ticari kartlar, Free, Troy logolu olmayan Akbank Kart ve Troy logolu olmayan Axess kartlar kampanyaya dahil değildir.
Kampanya Kapsamında Geçerli Olmayan İşlemler
- Nakit Çekim İşlemleri
- EFT/Havale İşlemleri
- Fon Alım/Satım ve BES İşlemleri
- Anlık/Otomatik Fatura ve Vergi Ödemeleri
- Chip Para ile Yapılan Alışverişler
İptal ve İade Durumları
Kampanyadan kazanılan chip paralar, iptal veya iade işlemlerinde geri alınacaktır. Chip paranın kullanılmış olması halinde, tutar ekstreye borç olarak yansıtılacaktır.
Ek Bilgiler
- Kampanyaya katılım için gönderilen SMS’ler, operatörlerin kendi tarifeleri üzerinden ücretlendirilecektir.
- Alışveriş yapılan iş yerinin sistemde kayıtlı sektör bilgisinin doğru olması sorumluluğu iş yerine aittir.
- Akbank T.A.Ş. kampanyayı durdurma ve kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.