Akbank’tan Müşterilerine 500 TL Hediye Fırsatı

Akbank, müşterilerine yönelik yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Bu kampanya sayesinde, akaryakıttan giyime birçok sektörde yapılacak harcamalar üzerinden müşterilerin kartlarına toplamda 500 TL chip para yüklenerek hediye edilecek. Kampanyanın tüm ayrıntıları ve koşulları aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

Kampanya Ayrıntıları ve Katılım Koşulları

Akbank tarafından yapılan açıklamaya göre, Troy logolu Akbank kart sahipleri, giyim, elektronik ve akaryakıt sektörlerinde yapacakları 1.000 TL üzeri ilk harcamadan sonraki her harcamaya 100 TL chip para, toplamda ise 500 TL chip para kazanma fırsatı yakalayacaklar. Kampanya, 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli olacaktır.

Kampanyaya Nasıl Katılınır?

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin, ilk harcamadan önce asıl kart sahibinin aşağıdaki adımları takip etmesi gerekmektedir:

Juzdan Uygulaması: Uygulama üzerinden “Hemen Katıl” butonuna tıklanarak kampanyaya kayıt olunabilir. SMS ile Katılım: “TROY500” yazıp 4566’ya SMS göndererek kampanyaya katılım sağlanabilir.

Kampanya Şartları ve Detaylar

Katılım Süresi : Kampanya 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecektir.

: Kampanya 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecektir. Geçerli Sektörler : Giyim, elektronik ve akaryakıt sektörlerinde yapılan harcamalar kampanyaya dahildir.

: Giyim, elektronik ve akaryakıt sektörlerinde yapılan harcamalar kampanyaya dahildir. İlk Harcama Koşulu : 1.000 TL üzeri ilk harcamadan sonraki her harcamaya 100 TL chip para kazanılacaktır.

: 1.000 TL üzeri ilk harcamadan sonraki her harcamaya 100 TL chip para kazanılacaktır. Toplam Kazanç : Kampanya kapsamında bir müşteri en fazla 500 TL chip para kazanabilir.

: Kampanya kapsamında bir müşteri en fazla 500 TL chip para kazanabilir. Geçerli Harcamalar : Kampanya, internetten yapılan harcamalar da dahil olmak üzere Türkiye ve KKTC’de yapılan harcamaları kapsar; yurt dışı harcamalar kampanyaya dahil değildir.

: Kampanya, internetten yapılan harcamalar da dahil olmak üzere Türkiye ve KKTC’de yapılan harcamaları kapsar; yurt dışı harcamalar kampanyaya dahil değildir. Sınırlamalar : Aynı gün aynı iş yerinden yapılan işlemlerden sadece ilki kampanyadan ödül kazanır.

: Aynı gün aynı iş yerinden yapılan işlemlerden sadece ilki kampanyadan ödül kazanır. Chip Para Yüklemesi: Kazanılan chip paralar, kampanya koşulları gerçekleştirildikten sonra 4 iş günü içinde karta yüklenecektir.

Hangi Kartlar Kampanyaya Dahildir?

Dahil Olan Kartlar : Kampanyaya bireysel Axess Troy logolu kartlar ve bireysel Akbank Kart Troy logolu kartlar dahildir.

: Kampanyaya bireysel Axess Troy logolu kartlar ve bireysel Akbank Kart Troy logolu kartlar dahildir. Hariç Tutulan Kartlar: Wings, Bank’O Card Axess (Odea Bank), ticari kartlar, Free, Troy logolu olmayan Akbank Kart ve Troy logolu olmayan Axess kartlar kampanyaya dahil değildir.

Kampanya Kapsamında Geçerli Olmayan İşlemler

Nakit Çekim İşlemleri

EFT/Havale İşlemleri

Fon Alım/Satım ve BES İşlemleri

Anlık/Otomatik Fatura ve Vergi Ödemeleri

Chip Para ile Yapılan Alışverişler

İptal ve İade Durumları

Kampanyadan kazanılan chip paralar, iptal veya iade işlemlerinde geri alınacaktır. Chip paranın kullanılmış olması halinde, tutar ekstreye borç olarak yansıtılacaktır.

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