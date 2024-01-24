Akbank'tan Müjdeli Haber: 30 Bin TL Faizsiz Kredi Fırsatı Kaçmaz!

Türkiye'nin önde gelen özel bankalarından biri olan Akbank, finans dünyasına getirdiği kampanyalarla bir kez daha dikkat çekiyor. Son habere göre, banka 30 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunarak müşterilerine büyük bir avantaj sağlayacak. Başvuru detayları belirlendi ve kampanyadan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 31 Ocak olarak açıklandı. 24 Ocak 2024 tarihinde duyurulan bu müjdeli haber, vatandaşların anlık ihtiyaçlarına çözüm arayanlara önemli bir fırsat sunuyor.

Akbank'ın sunduğu bu özel kredi fırsatından yararlanmak isteyenler için belirlenen detaylar, bankanın resmi web sitesinde açıklandı. Mobil Akbanklı müşterilere özel olarak sunulan 30 bin TL faizsiz kredi, anında nakit ihtiyacı olanlara büyük bir kolaylık sağlıyor.

Akbank'ın açıklamasına göre, 24 Ocak - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" adımını takip ederek, mobil Akbanklı olanlar ilk defa ve uzaktan müşteri edinimi sürecini tamamlayarak 10 bin TL faizsiz ihtiyaç kredisinden faydalanabilecekler. Başvuruların olumlu değerlendirilmesi sonrasında onaylanan kredi, Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi ve Şubeler aracılığıyla kullanılabilecek.

Bankanın sunduğu bir diğer avantajlı seçenek ise 20 bin TL'ye kadar olan taksitli avans. Bu kampanyadan yararlanmak için yeni Akbanklı olmanız ve belirtilen tarihler arasında başvurunuzun onaylanmış olması gerekiyor.

Akbank, 10 bin TL faizsiz ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyenlerin, kampanyaya 24 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında başvurmalarını ve Akbank Mobil'den "Akbanklı olmak istiyorum" adımını tamamlamalarını belirtiyor. Yeni Akbanklı müşteriler, müşteri olduktan sonra 10 gün içinde hayat sigortalı ve %0 faizli ihtiyaç kredisine başvurabilecekler.

Kredi tutarı 10 bin TL olduğunda aylık ödeme miktarı 1.666 TL olarak belirlenirken, 57,5 TL ve 112,57 TL tutarında tahsis ücreti alınacağı ifade edildi. 20 bin TL faizsiz taksitli avans kampanyasında da son başvuru tarihi 31 Ocak olarak belirlendi.