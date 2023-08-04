Akbank'tan 90 gün ertelemeli borç transfer kredisi müjdesi! Borçlarınızı bir çırpıda ödeyin! Kredi kartı ve kredi borçları silinecek

Borçlarınızı bir çırpıda ödeyin! Kredi kartı ve kredi borçları silinecek! Akbank'tan 90 gün ertelemeli borç transfer kredisi müjdesi- Kredi kartı kullanımındaki hızlı artış ve borç yüklerindeki ciddi artış, vatandaşları finansal zorluklarla karşı karşıya bıraktı. Akbank, bu zorlu dönemde banka borçlarını düzenlemek isteyenlere özel bir fırsat sunuyor. Borç Transfer Kredisi ile farklı bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı bir araya getirerek ödemelerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Akbank Borç Transfer Kredisi İle Borçlarınızı Kolayca Yönetin

Akbank'ın Borç Transfer Kredisi kampanyası, finansal rahatlamanın anahtarı olabilir. Bu kampanya sayesinde farklı bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarınızı tek bir çatı altında birleştirerek ödemelerinizi daha düzenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 60 bin TL'ye kadar olan borçlarınızı bu kredi ile kapatma fırsatını elde edebilir ve taksitlendirerek 24 aya kadar ödeme imkanı yakalayabilirsiniz.

Borç Transfer Kredisi ile Avantajlarınız:

Farklı bankalardaki ihtiyaç kredilerinizi bir araya getirme

Cazip faiz oranları ve ödeme seçenekleri

3 aya kadar erteleme imkanı

İşsizlik teminatlı hayat sigortası, hayat sigortası veya sigortasız seçenekleri

Kredi Koşulları ve Başvuru İşlemleri

Akbank, kredi faiz oranlarını kredi tutarı, vade süresi, müşteri risk skoru gibi faktörlere göre belirler. Kredi faiz oranlarını ve özel teklifleri öğrenmek için Akbank Mobil, 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi veya en yakın şubelerimizden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca, kredi işlemlerinizde işsizlik teminatlı hayat sigortası, hayat sigortası veya sigortasız seçeneklerinden dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Bu seçeneklerin kredi faiz oranlarını ve prim koşullarını etkileyebileceğini unutmayın.

Borç Transfer Kredisi için başvuruları Akbank Mobil, 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi ve tüm şubelerimiz aracılığıyla yapabilirsiniz. Başvuru için gereken belgeler arasında nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi, gerekli görülmesi durumunda adres teyidi amaçlı belge, gelir belgesi (maaş bordrosu) ve özel sektör çalışanları için SGK Hizmet Döküm Belgesi yer alıyor.