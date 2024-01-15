Akbank'ın Yükselen Mevduat Faizleri Konuşuluyor

Akbank'ın Yükselen Mevduat Faizleri Konuşuluyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-01-2024 21:32

Ocak ayında Türkiye'de bankalar arasındaki mevduat faiz yarışı kızışıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararları öncesinde bankalar, mevduat faizlerini art arda yükselterek yatırımcılara çeşitli fırsatlar sunuyor. Bu rekabetin ön planda olan ismi ise Akbank. Son dönemde adeta bir roket gibi yükselen mevduat faiz oranlarıyla Akbank, elinde 300.000 TL bulunanlara rekor bir kazanç vaat ediyor. İşte, Akbank'ın Ocak ayındaki çarpıcı mevduat faiz oranları ve detayları:

Akbank'ın Yükselen Mevduat Faizleri

Türkiye'de faiz oranlarının dalgalı seyrettiği bir dönemde, Akbank Ocak ayında mevduat faizlerini yükseltme kararı aldı. Özellikle 92 ve 181 günlük vade süreleri için mevduat faizini yüzde 45'e çıkaran Akbank, bu hamlesiyle Ocak ayının en yüksek mevduat faizini sunan banka unvanını elde etti.

Örnek Bir Kazanç Hesaplaması

300.000 TL'yi yüzde 45 faizle 92 günlük mevduata yatıran bir vatandaş, vade sonunda 34.000 TL'nin üzerinde kazanç elde edecek. Bu durum, Akbank'ın sunduğu yüksek mevduat faiz oranının avantajlarını net bir şekilde gösteriyor. Ayrıca, bu rekabetçi faiz oranı 92 ila 400 günlük vade süreleri için geçerli olacak.

Kasım ayında yüzde 36'lık faiz oranıyla lider konumda bulunan Akbank, Aralık ayında Odeabank'ın yüzde 40'lık oranı karşısında gerilemişti. Ancak Ocak ayında Akbank, yaptığı hamle ile bir kez daha zirveye çıktı. Bankanın 92 ve 181 günlük vade süreleri için yüzde 45 faiz oranı belirlemesi, mevduat faizi yarışında iddialı bir şekilde öne çıkmasını sağladı.

Benzer Haberler
Emekliler İçin Yapılan Zam Resmi Gazetede! Zam Oranları Belli Oldu ve Emekliler Maaşları Onaylandı! Emekliler İçin Yapılan Zam Resmi Gazetede! Zam Oranları Belli Oldu ve Emekliler Maaşları Onaylandı!
Cumhurbaşkanı Müjdeleri Sıraladı! Emekli Maaşları Artıyor Müjdesini Verdi! Ayarlamalar Yapıldı, 17 Ocak Zammına Yansıyacak Cumhurbaşkanı Müjdeleri Sıraladı! Emekli Maaşları Artıyor Müjdesini Verdi! Ayarlamalar Yapıldı, 17 Ocak Zammına Yansıyacak
Emekliye yeniden zam haberi! IBAN numarasına yatacak paralar duyuruldu, 10-15 Bin TL arasında PARA verilecek Emekliye yeniden zam haberi! IBAN numarasına yatacak paralar duyuruldu, 10-15 Bin TL arasında PARA verilecek
Meryem Uzerli reklam ücretini ikiye katladı! Böyle zam görülmedi! Meryem Uzerli reklam ücretini ikiye katladı! Böyle zam görülmedi!
Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz aşkını ortaya çıkaran görüntüler! Termal otelde fotoğraflandılar! Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz aşkını ortaya çıkaran görüntüler! Termal otelde fotoğraflandılar!
Nurgül Yeşilçay'ın 'baklava' videosu güldürdü! İşte o anlar... Nurgül Yeşilçay'ın 'baklava' videosu güldürdü! İşte o anlar...
ÇOK OKUNANLAR
Yalı Çapkını severlere müjde!
  • 11-01-2024 12:56

Yalı Çapkını severlere müjde!

Alina Boz ve Umut Evirgen'in balayı pozları dikkat çekti! O ayrıntı görenleri şaşırttı!
  • 15-01-2024 09:24

Alina Boz ve Umut Evirgen'in balayı pozları dikkat çekti! O ayrıntı görenleri şaşırttı!

Canlı yayında kocasını ifşa etti! Ağızlar açık kaldı: 'Rezil bir şey!'
  • 11-01-2024 11:19

Canlı yayında kocasını ifşa etti! Ağızlar açık kaldı: 'Rezil bir şey!'

Kızıl Goncalar'ın yıldızı Özgü Namal'dan ayrıldığını duyurdu: 'Hoşça kal iki gözüm'
  • 11-01-2024 15:56

Kızıl Goncalar'ın yıldızı Özgü Namal'dan ayrıldığını duyurdu: 'Hoşça kal iki gözüm'

Son Dakika! Emekliye Flaş Haber Geçti: 15000 TL Ödeme Olacak
  • 10-01-2024 22:36

Son Dakika! Emekliye Flaş Haber Geçti: 15000 TL Ödeme Olacak