Akbank, Yıl Sonu Kampanyasıyla KOBİ'lere Özel Son Çağrısını Yaptı

Aralık ayının sonuna yaklaşırken, bankalar yılın son kampanyaları için son çağrılarını yaparken, Akbank da KOBİ'lere özel bir kampanya ile dikkat çekiyor. Banka, son 3 gün içinde müşterilerine seslenerek, KOBİ'lere yönelik başlattığı kampanyada sona gelindiğini duyurdu.

Akbank'ın KOBİ'lere Özel Kampanyası: 5 Bin Liraya Varan Chip Para Fırsatı

Akbank'ın KOBİ'lere yönelik başlattığı kampanya, son 3 gün içinde kazançlı bir fırsat sunuyor. Akbank'a bağlı KOBİ'ler, kampanya kapsamında toplamda 5 bin liraya kadar varan chip para kazanma şansına sahipler. Bu avantajlı kampanya, KOBİ'lerin Akbank ile işbirliğini artırarak onları kazançlı çıkartmayı hedefliyor.

Kampanya Kapsamında 5 Aktif Hizmete 5 Bin Lira Geri Ödeme

Akbank'ın KOBİ kampanyası, otomatik fatura ödeme talimatı, çek karnesi, SGK ödeme talimatı gibi hizmetleri içeriyor. Kampanyaya dahil olan KOBİ'ler, en az 5 aktif hizmeti kullanarak 5 bin lira geri ödeme avantajından yararlanabiliyor. Bu hizmetler arasında yer alan otomatik ödeme talimatı, çek karnesi ve SGK ödeme talimatı gibi seçenekler, KOBİ'lere hem kolaylık sağlıyor hem de ek avantajlar sunuyor.

Sadece Eski Müşteriler İçin Geçerli: 31 Aralık'ta Son Bulacak

Kampanya, sadece Akbank müşterileri için geçerli olup, 31 Aralık'ta sona erecek. Bu nedenle, kampanyadan faydalanmak isteyen KOBİ'lerin son 3 gün içinde başvuruda bulunmaları önemlidir. Akbank, kampanya kapsamında müşterilerini teşvik etmek amacıyla "Artı olarak ilgili kriterlerin 6 üründe sağlanması ve ürünlerden birinin ticari kredi kartı olması halinde ilave 1.000 TL chip-paraya sahip olarak toplam 6.000 TL chip-para kazanıyor." şeklinde bir açıklama yaparak müşterilerini kampanyaya davet etmiş bulunuyor.

Son 30 Gün İçinde Hizmet Akdi Kullanmamış Olma Zorunluluğu

Tüm Akbank müşterilerini ilgilendiren kampanya ile ilgili yapılan açıklamalarda, ürün veya hizmet sahibi olan Akbank müşterilerinin son 30 gün içinde hiçbir hizmet akdi kullanmamış olma zorunluluğu vurgulanıyor. Bu kriterin sağlanması, kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler için önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

Kazanılan Chip Paraların Hesaplara Aktarılması ve Ek Avantajlar

Kampanyadan elde edilen chip paraların hesaplara aktarılma tarihi 15 Ocak 2024 olarak açıklanmıştır. Kazanılan chip paralar için, KOBİ'nin Akbank Kart’ı (banka kartı) veya Axess Business, Axess KOBİ ticari kredi kartına sahip olması gerekmektedir. Ayrıca, yukarıda bahsi geçen kriterlerden 6.'sına sahip olan KOBİ'lere bin lira ek chip para ödemesi yapılabileceği belirtilmiştir.