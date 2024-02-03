Akbank uygulamasını indirenlere 50.000 TL gelir belgesiz ödeyecek! Bankadan süper kampanya başladı!

Akbank, müşterilerine özel olarak başlattığı kampanya ile dikkat çekiyor. Akbank uygulamasını indirenlere 50.000 TL gelir belgesiz ödeyecek! Detaylar haberimizde!

Akbank 50 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank'ın avantajlı kredi kampanyasından yararlanmak için öncelikle Akbank müşterisi olmanız gerekiyor. Eğer hali hazırda bir Akbank müşterisi değilseniz, Akbank şubelerine uğrayarak veya online olarak hesap açma işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Akbank müşterisi olduktan sonra, gelir belgesi sunmadan 50.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvurunuz hızlı bir şekilde değerlendirilecek ve onaylandığında, belirtilen tutar hesabınıza aktarılacaktır.

Akbank Direkt uygulamasından kredi nasıl alınır?

Akbank müşterileri, Akbank Direkt uygulaması üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde kredi başvurusu yapabilirler. Akbank Direkt uygulamasını indirip giriş yaptıktan sonra, ana sayfada yer alan "Kredi Başvurusu" seçeneğine tıklayarak gerekli bilgileri doldurabilir ve kredi başvurusunu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzun durumunu da yine uygulama üzerinden takip edebilirsiniz.

SMS ile kredi başvurusu (Kredi boşluk TC kimlik yazarak 4425 gönderin)

Akbank müşterileri, SMS yoluyla da kolayca kredi başvurusu yapabilirler. Kredi almak istediğiniz tutarı belirledikten sonra, cep telefonunuzdan "Kredi [Boşluk] TC Kimlik Numaranızı" yazarak 4425'e göndermeniz yeterlidir. Başvurunuz hızlı bir şekilde değerlendirilecek ve size geri dönüş sağlanacaktır.

Şartlar nelerdir?

Akbank'ın gelir belgesiz kredi kampanyasından faydalanmak için belirli şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Başvuruda bulunan müşterilerin kredi notu, düzenli bir geliri ve kredi geçmişleri banka tarafından değerlendirilecektir. Bu şartları sağlayan müşterilere, 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi imkanı sunulacaktır.