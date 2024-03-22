Akbank, Türk Telekom İşbirliğiyle Mobil Kullanıcılara Nakit İade Fırsatı Sunuyor

Akbank, Türk Telekom İşbirliğiyle Mobil Kullanıcılara Nakit İade Fırsatı Sunuyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-03-2024 19:30

Türkiye'de bankacılık ve telekomünikasyon sektörlerinin öncü isimleri, müşterilerine sağladıkları avantajlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son duyuruya göre, Akbank ve Türk Telekom iş birliğiyle mobil kullanıcılara özel bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya, mobil kullanıcıların Türk Telekom cep telefonu ve evde internet faturalarını öderken Akbank aracılığıyla belirli koşulları sağladıklarında 1.500 TL'ye varan nakit iade kazanmalarını sağlıyor. Detaylar haberimizde!

Akbank'ın, mobil kullanıcılarına yönelik düzenlediği bu özel kampanya, Türk Telekom faturalarını ödemek isteyenler için oldukça cazip bir fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında, 18-31 Mart 2024 tarihleri arasında "1040TURKTELEKOM" davet kodunu kullanarak Akbank Mobil uygulamasını indiren ve Akbank müşterisi olanlar, Türk Telekom cep telefonu ve/veya evde internet faturalarını otomatik olarak ödediklerinde aylık 500 TL'ye kadar nakit iade kazanma şansına sahip olacaklar.

Bu kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, Akbank Mobil uygulamasını indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonuna tıklamaları ve 1040TURKTELEKOM davet kodunu girmeleri yeterli olacak. Ardından, Türk Telekom faturasını otomatik ödeme talimatı veren kullanıcılar, her ay belirli bir tutara kadar nakit iade alabilecekler. Kampanyanın 18-31 Mart tarihleri arasında geçerli olduğu ve müşterilerin 18-80 yaş aralığında olmaları gerektiği belirtiliyor.

Akbank'ın Türk Telekom iş birliğiyle düzenlediği bu kampanya, mobil kullanıcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Türk Telekom cep telefonu ve evde internet faturalarını Akbank aracılığıyla otomatik olarak ödeyen müşteriler, her ay belirli bir tutara kadar nakit iade kazanma şansına sahip olacaklar. Kampanya, kullanıcıların dikkatlice koşulları takip etmelerini gerektirse de, sağladığı avantajlarla dikkat çekiyor. Akbank ve Türk Telekom'un bu iş birliği, mobil kullanıcıların maliyetlerini düşürmelerine ve finansal açıdan daha avantajlı bir konuma gelmelerine olanak sağlıyor.

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